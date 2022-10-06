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新疆提案2票之差遭否決 中外交部：西方圖謀再次失敗

記者廖士鋒／即時報導
聯合國人權理事會否決新疆提案後，中國外交部強調這是美國等西方國家圖謀再次失敗。圖為聯合國人權理事會現場。（取材自UN Geneva官方Flickr相簿）
聯合國人權理事會否決新疆提案後，中國外交部強調這是美國等西方國家圖謀再次失敗。圖為聯合國人權理事會現場。（取材自UN Geneva官方Flickr相簿）

由美國所提案的新疆維吾爾自治區人權辯論案，在聯合國人權理事會以2票之差遭否決後，中國外交部強調，草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大發展中成員的強烈反對，美國等西方國家圖謀再次失敗；「奉勸美國等西方國家放棄政治操弄、造假抹黑和無理打壓，回到對話合作軌道上來」。

47個成員的聯合國人權理事會（UNHRC）日前表決後，以19票反對、17票贊成、11票棄權，否決了就上述議題進行辯論的動議。提案者除美國之外，包括英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、澳洲和立陶宛。

中國外交部6日晚間發布「答記者問」，指出「國際社會的眼睛是雪亮的」，強調雖然美國及一些西方國家竭力向其他成員國施壓，但這份決定草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大發展中成員的強烈反對，美國等西方國家圖謀再次失敗。

中國官方並表示，涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。且提到，國際社會對美國等西方國家「以疆制華」的險惡圖謀心知肚明，對他們以人權為藉口干涉別國內政的卑劣伎倆深惡痛絕。

中國並反擊稱，人權理事會真正應該關注和討論的是美國、英國等西方國家嚴重侵犯人權問題，「包括系統性種族主義和種族歧視、侵犯難移民權利、槍支暴力氾濫、濫施單邊強制措施、海外軍事行動造成大量無辜民眾傷亡等，還廣大受害者一個公道，給國際社會一個交代」。最後中國外交部表示，「奉勸美國等西方國家放棄政治操弄、造假抹黑和無理打壓，回到對話合作軌道上來，為國際人權事業發展真正做些實事」。

英國 聯合國 種族歧視

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