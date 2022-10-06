我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社交軟件LINE好友發「輔助認證」 不理會不上當

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

中國報考教師人數10年翻66倍 原因是就業嚴峻

記者賴錦宏／即時報導
中國報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍。（網易）
中國報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍。（網易）

中國報考教師行業的人數在過去10年翻了66倍，名校碩士、博士爭教小學的情況亦屢見不鮮。專家指出，就業形勢嚴峻，造就教師這相對穩定的行業受到許多年輕人追捧。

據紅星新聞引述中國教育部數據指出，中國專任教師總量從2012年的1,462.9萬人，增至2021年的1,844.4萬人，增幅達26%。而資格考試報名人數更是由最初的17.2萬人次，躍升至2021年的1,144.2萬人次。愈來愈多人想要擠進教師行業，導致該行競爭激烈，部分中小學教師的入職門檻不斷提高，也出現職位緊缺情況。

例如，四川成都市今年5月的資格試中，逾2.5萬人競爭878個教師職位，平均競爭招錄比達到29比1。

「但從多元就業的角度來看，愈來愈多的年輕人追求穩定，是囿於當下就業形勢嚴峻的選擇。」21世紀教育研究院院長熊丙奇指，該熱潮反映出，當前社會就業多樣性和激發社會創新活力方面存在一定弊端。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉說，報考教師資格證的人數增加和經濟形勢與就業狀況息息相關有關，「縱觀歷史，當經濟快速發展時，從事教師職業的人數往往有所下降；而當經濟增速放緩時，教師職業穩定性的優勢就會顯現出來。」

中國一名大學就業指導處老師表示，除去就業環境影響，教師行業的相關制度發生變化，也是造成其報考人數逐年增加的重要原因。之前中國實行教師資格終身制，師範生可以免試獲得教師資格證，但在2015年改革後，無論師範生還是非師範生，都被要求需通過國家統一考試，且普通話成績要達到一定要求後，才能申請到教師資格證。

一教育考試補習班老師張宇說，其所在的教育機構確實有開設關於考教師編制的課程，且每年都有數十人前來報名補習，而年齡在25-30歲之間的占報班人員的70%。「很多報班的人都是中小學的合同制老師，或是教育機構老師，他們都想考編制，求一份更穩定的工作。」

就業 教育部

上一則

北韓試射飛彈 北京籲恢復對話協商 防止局勢升級

延伸閱讀

維州政府疫後遠程辦公人數 激增至3倍

維州政府疫後遠程辦公人數 激增至3倍
離職攻讀MBA不划算 哈佛、耶魯商學院申請人數暴跌

離職攻讀MBA不划算 哈佛、耶魯商學院申請人數暴跌
少子化浪潮衝擊 台徵兵及齡男子僅11.8萬人 10年新低

少子化浪潮衝擊 台徵兵及齡男子僅11.8萬人 10年新低
Q2降0.6% GDP連跌2季

Q2降0.6% GDP連跌2季

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人
靠三級片一脫成名嫁豪門 56歲夏文汐社群曬近況

靠三級片一脫成名嫁豪門 56歲夏文汐社群曬近況