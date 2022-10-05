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華為想繞過美國制裁 這家深圳新創公司或許能幫忙

編譯葉亭均／綜合外電
華為遭美國列入黑名單，如今可能透過一家新創公司規避美國的制裁措施。(路透)
華為遭美國列入黑名單，如今可能透過一家新創公司規避美國的制裁措施。(路透)

美國政府以國安為由，將中國科技大廠華為列入黑名單，切斷了華為購買美國半導體和其他關鍵技術的機會。現在華為可能有路徑可繞過這些限制。

彭博資訊引述知情人士報導，華為正為同在深圳的一家新創公司提供支持，該新創公司已經為一座半導體製造廠訂購晶片製造設備，包括訂購來自外國供應商的設備。根據公開紀錄和衛星照片，這家成立不久的公司為鵬芯微集成電路製造有限公司，是由一位前華為高層主管經營，正在華為總部附近興建廠房。

知情人士說，華為預料將購買鵬芯微大部分產品。由於討論未公開，這些知情人士要求匿名。其中一位知情人士說，鵬芯微計劃最早在2023年上半年獲得交付晶片製造設備。

彭博報導指出，美國視華為為軍事及經濟的威脅，極力切斷晶片流向該公司，但如果鵬芯微能夠成功起步，就能有效幫助華為規避美國的限制。華為的代表拒絕置評。

鵬芯微雖然低調，但已引起了美國商務部工業和安全局的注意，當局幫助監督美國的貿易限制措施。

美國商務部工業和安全局在回應彭博的詢問時表示，該部門注意到這家新創公司以及「其與華為關係的說法」，持續留意是否有人設法規避出口管制。

目前尚不清楚鵬芯微的計畫是否明確違反美國的貿易制裁。如果該公司打算供貨給華為，那麼它從美國供應商購買的晶片製造設備將受到嚴格限制。它從艾司摩爾（ASML）、東京威力科創等外國供應商採購設備可以享有更多的空間餘地，但這些公司也可能需要尋求美國的核准，具體取決於其銷售的產品內含美國技術的數量。

鵬芯微在一份聲明中表示，它已與供應商簽署協議，目標是2025年開始生產，但未提及客戶。一位知悉其策略的人士表示，鵬芯微計劃明年開始投入28奈米技術，比當前最先進製程落後六代。

鵬芯微將無法建立能與台積電能力匹敵的晶片製造業務，但卻能夠協助華為在智慧手機、伺服器等幾個關鍵領域重奪失土。

華為 晶片 商務部

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