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中共20大將近 防疫「殺雞用牛刀」 多地重新實施封控

記者林則宏、陳政錄／北京5日電
西雙版納嘎灑國際機場4日出現維安人員持槍與抗議民眾對峙。(截自推特影片)
西雙版納嘎灑國際機場4日出現維安人員持槍與抗議民眾對峙。(截自推特影片)

中國「十一」長假已近尾聲，隨後將進入「20大時間」。為確保中共20大順利召開，目前新冠疫情較嚴重的地區紛自行升級防疫要求。

內蒙古提出「殺雞用牛刀」，嚴防疫情外溢北京；新疆暫停所有離疆客運列車；雲南西雙版納則臨時要求需完成五天健康監測，期間進行三次核酸檢測才能離開，導致大批長假出遊旅客受困當地。

中國持續執行嚴格的「動態清零」政策，官方昨通報，新增970例新冠感染者，其中內蒙古、新疆、雲南、四川、廣東等地感染人數較多。各地在長假即將結束前，紛緊縮防疫規定，以防本地疫情蔓延至即將召開中共20大的北京。

據內蒙古新聞網報導，內蒙古自治區黨委書孫紹騁近日要求，要堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京。

新疆自7月30日爆發新一波本土疫情迄今已兩個多月。新疆日報報導，新疆自治區黨委書記長馬興瑞4日表示，要把服務保障20大召開作為當前最重要的政治任務，認識當前防範疫情外溢的特殊重要性，堅持「非必要不出疆」。

為防疫情外溢，新疆多地重新實施封控。4日晚間並公告，暫停全疆離疆客運列車，繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。

雲南西雙版納州則於4日中午突然宣布，為嚴防疫情擴散蔓延，自當日14時起，「非必要不離州」，離州人員須進行五天健康監測，期間開展三次核酸檢測，結果均為陰性，且無發燒、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等症狀方可離開。

正值十一長假，突如其來的新規定讓不少旅客措手不及。網上有多段影片顯示，4日當天，一些受困西雙版納的民眾在機場內抗議，高喊「我要回家」等口號，但現場維安人員竟持槍與抗議旅客們對峙。

北京則要求自外地到北京必須開展「三天兩檢」，即：抵達北京後24小時內完成一次核酸檢測。間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測。

另，北京公交集團宣布，5日起，五條行駛於北京與河北之間的公車線路，三條暫停運營，兩條調整路線。

傳出零星疫情的上海也加強防疫管控，徐匯區宣布，五日起進行五天四次全員核酸檢測，採樣期間封閉管理；黃埔區和楊浦區實行三天二檢，其他行政區也紛加強核酸檢測。

北京 疫情 檢測

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