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北京今增兩例本土疫情 提前倡導三天兩檢

記者陳政錄／北京即時報導
北京市民正在進行核酸檢測。攝影／記者陳政錄
北京市民正在進行核酸檢測。攝影／記者陳政錄

中共二十大舉辦倒數，本土新冠疫情卻持續不斷，北京市疾控中心5日提前發布提示，指稱十一假期已過半，進返京（北京）高峰即將到來，人員應切實履行防疫責任，進返京後展開三天兩檢，重申7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等規定。

據北京市疾控中心通報，10月4日0時至24時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，均為隔離觀察人員，朝陽區2例、大興區1例，輕型2例、無症狀感染者1例。

另5日0時至16時，北京市繼續新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，均為隔離觀察人員，朝陽區、大興區各1例，輕型1例、無症狀感染者1例。

北京市疾控中心統計，9月29日以來，北京市共發生京外輸入病例及關聯病例13例。通報還說，有感染者進入北京後，未嚴格遵守7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等防疫規定，造成疫情傳播風險。

因此，北京市疾控中心強調，十一假期過半，進返京高峰即將到來，提醒進返京人員要切實履行個人防疫責任，包括主動報備，乘坐正規交通工具，進返京後展開3天2檢，24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、72小時內完成第二次核酸檢測，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

北京 防疫 檢測

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