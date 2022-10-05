疫情下 香港貧富差距擴至逾47倍

香港新冠疫情近日趨緩，三年來疫情對香港經濟造成重大衝擊。（中通社）

樂施會10月5日發表香港 貧窮狀況報告顯示，香港在新冠疫情 下貧富差距擴至逾47倍，香港在疫情下貧富懸殊越來越嚴重。

據香港中通社報導，樂施會根據香港政府統計處2019年至2021年及今年第一季的數據，把住戶月入中位數分成10個等級，分析發現最貧窮與最富裕的住戶月入中位數差距大幅擴大，由新冠疫情前的34.3倍擴大至今年第一季的47.3倍，反映疫情下貧富懸殊越來越嚴重。

報告指出，香港今年第一季貧窮人士的失業率達26.1%，較非貧窮人士高逾八倍。超過六成的貧窮失業人士為40歲以上。六成貧窮人士失業達兩個月以上，四分之一貧窮人士失業超半年。零售、住宿和餐飲服務及低技術工種屬失業重災區。

研究分析了港府統計處2019至2021年及今年第一季數據，將住戶月入中位數分成10個等分，第一等分為最貧窮，第十等分為最富裕。其中愈貧窮組別的收入跌幅愈嚴重，最貧窮的一成住戶今年第一季的收入為2700港元，較疫情發生前的3500港元，下跌約兩成二；第二及第三等分亦下跌近一成。第七至第十等分的住戶月入中位數有增幅，最富裕的一成住戶今年第一季的每月收入達12.7萬港元，較2019年時的12萬港元，上升6.３％。

工時方面，今年第一季有高達77%貧窮人士每周工作不足20小時，而2020年則為59%，反映基層工人就業 不足的問題惡化。

非經濟活躍貧窮人口亦大幅上升，今年第一季數字為109萬，較2020年上升3.2%。其中46.6萬為65歲或以上的長者，較去年急增15.2%，亦代表沒有工作的長者中每兩人就有一人處於貧困。另一方面，托兒設施嚴重不足，導致貧窮婦女勞動參與度持續偏低，近八成難以外出工作幫補家計。

樂施會因此提出幾項建議。首先，建議港府延長「臨時失業支援」計畫至年尾，讓目前仍處於失業狀況的人士可申請有關支援，預計延長計畫能額外讓12萬人申請，涉及開支約為12億港元。另外延長因疫情放寬在職家庭津貼最低工時要求，並下調最低工時要求至36小時，讓從事散工、臨時工的工友亦能受惠。

樂施會呼籲，香港政府將最低工資上調至每小時45.4港元，並落實一年一檢，以及延長臨時失業支持計畫至年底，預計會較目前增加12萬人申請。