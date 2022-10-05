大學網紅書記檢閱「軍訓」 威風凜凜像閱兵

太原理工大學黨委書記鄭強，九月卅日檢閱大一新生軍訓成果，威風凜凜，宛如在「閱兵」。（推特截圖）

「同學們好！」「同學們辛苦了！」太原理工大學最近舉行2022級大學新生軍訓總結匯報大會，校黨委書記、「網紅教授」鄭強對施訓教官和參訓學生進行慰問，威風凜凜，宛如「閱兵」。

據香港 媒體報導，9月30日，太原理工大學8000多名大一新生結束了10多天的軍訓，昂首挺胸地站在田徑場上，等待接受檢閱。中國大一新生入學的第一堂必修課就是「軍事理論與技能訓練」。軍訓期間，新生們會學習軍姿站立、隊列操練，軍歌演唱、「軍體拳」等基本軍事技能。

軍訓最後一天會安排「成果發表會」，太原理工大學校方對受訓的大一新生進行分列式檢閱，或者安排其他匯演活動。

「同學們好！」「同學們辛苦了！」校黨委書記鄭強在軍訓團政委劉潤祥和承訓部隊指揮員蘇海洪的陪同下，對施訓教官和參訓學生進行慰問。新生們列隊整齊劃一，「好好學習！」「報效祖國！」的應答聲此起彼伏。

鄭強是工學博士，曾任貴州大學校長、浙江大學黨委副書記，是著名的「網紅教授」，經常語出驚人，很多演講影片被學生傳到網上。例如，他曾說：「英語浪費了我們中國青少年多少寶貴的時間，我們在近20年誇大了英語在教育 中的地位，這是不自信的表現，我們更應該重視自己的文化。」

無論在貴大還是浙大，鄭強都被學生們稱為「強哥」、「憤青教授」，日常說話和演講時都手舞足蹈，表情十足。