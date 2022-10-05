中國燃油附加費降價意外落空 航空公司苦撐

每個月5日是中國國內航線 燃油附加費調整的日子，不過，10月5日開始的新一輪調整周期卻意外沒有調降，由於國際航油價 格持續回落，燃油附加費已經在8月5日和9月5日連續兩個月下調。

一財網報導，外界原本以為燃油附加費會在10月5日減半調降，但實際上依然維持9月5日開始的徵收標準，即成人旅客：800公里（含）以下航線每位旅客收取人民幣60元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取人民幣120元。

由於在8月底-9月的油價計算周期內，中國民航局公布的國內航空煤油綜合採購成本並未降低，而燃油附加費的調整，直接與綜合採購成本掛鉤。

不過，從9月25日開始的新的計算周期，航空煤油進口到岸完稅價格大跌，較上一周期的平均水準降低近人民幣千元，也就是11月5日開始的中國國內機票燃油附加費有望調降。

儘管國際油價在最近幾個月持續回落，但航空煤油價格依然處在歷史高位。今年年初的航空煤油價格只有人民幣4871元/噸，2020年6月的航油價格最低谷時更是只有人民幣1724元/噸，而如今的航油價格則比年初翻番。

飆高的油價使得航空公司的燃油成本不斷增加。在已經發布的上市航空公司2022年半年報中，除了東航 燃油成本下降，其他幾家上市航司均是大幅上升。需求下降與燃油成本的飆升，重創航空公司上半年的業績。

八家上市航空公司上半年一共虧近人民幣700億元，相當於每天虧掉人民幣3.8億元。其中四家航司佔據了虧損榜的前四位，虧損額相當於排在後面的20多家上市公司的虧損之和，更是有12家航空公司已經資不抵債。

為了覆蓋飆升的燃油成本，中國國內航司在今年已連續五次上調燃油附加費。今年以來，國內航線的燃油附加費在短短半年內從0元，飆升到破歷史記錄的200元。自今年2月份恢復徵收國內航線燃油附加費，此後短短半年內，燃油附加費已從最初的10/20元飆升至100/200元，足足翻了10倍。