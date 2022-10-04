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防疫成新行業？河南沈丘舉報發燒 獎金人民幣5萬

記者賴錦宏／即時報導
河南沈丘縣大手筆獎勵檢舉染疫人員。圖為北京市的公厠要如廁得掃碼登記。( 中新社)
河南沈丘縣大手筆獎勵檢舉染疫人員。圖為北京市的公厠要如廁得掃碼登記。( 中新社)

中國疫情持續，今新增876例本土病例，正值十一假期，海南又出現兩例無症狀病例，三亞市立即展開全員核酸篩查，部分區域臨時管控，遊客大嘆假期泡湯。清零政策下，河南沈丘縣實施舉報發燒病人可獲獎勵措施，若該名發燒病人經核酸檢測確診陽性，舉報人可獲獎金人民幣5萬元（約7091美元），引起網友嘲諷，難道防疫已成新行業？

中國旅遊熱門地海南三亞再發現無症狀感染者，昨上午全員核酸篩查，在結果未出前，要求遊客及市民盡量避免外出活動。三亞曾於8月初爆發大規模疫情，造成8萬外省遊客滯留海南。

內蒙古在這輪疫情中，已新增151例本土確診及226例本土無症狀感染。呼和浩特市目前共有高風險地區78個、中風險地區14個。當地方艙醫院已搭建完畢，有1269張床位。

據財新網，多名在十一假期返鄉的民眾說，儘管他們的出發地被歸類為低風險區，到達目的地後僅須展開「3天兩檢」措施，但實際上均被要求實施7天的集中隔離。

部分出現疫情的地區管控力度加大，一刀切再現。比如，四川省眉山市9月30日新增2例無症狀感染者，當地隨即加強社會面管控，眉山市東坡區全體居民除核酸檢測、就醫等特殊需求外，原則上居家，客運等班車全部暫停。

河南沈丘縣疫情防控指揮部發布公告稱，決定在全縣實施「哨點」預警獎懲機制。其中，發現有中高風險地區旅居史的發燒病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性，獎勵人民幣5萬元。

此舉引起中國網友嘲諷說「從此以後，疫情成為了新興行業」、「現在的通告不用過腦子的嗎？」

疫情 檢測 河南

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