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北京促各國駐港使館交出平面圖 掀竊聽疑慮

記者廖士鋒／即時報導
香港反送中運動之後，北京與各國駐港機構互動受關注。圖為今年6月4日，北京天安門事件33周年之際，美國駐港澳總領事館點起了電蠟燭。（路透）
香港反送中運動之後，北京與各國駐港機構互動受關注。圖為今年6月4日，北京天安門事件33周年之際，美國駐港澳總領事館點起了電蠟燭。（路透）

香港反送中運動期間，北京當局質疑境外勢力介入香港運作，各國駐港機構的動向備受關注。外電披露，中國外交部駐港特派員公署要求外國使館提供館舍平面圖等資訊，引起外國使館方面擔憂，認為此舉恐會有竊聽等保密疑慮。

2019年香港掀起大規模反送中運動，隔年北京當局強勢發布港版國安法，當時北京強調，反送中運動期間，外部勢力明顯介入。

英國金融時報昨引述知情人士指，中國外交部駐港特派員公署要求外國駐港使團提供所租用建物的平面圖，這項要求使得香港與中國境內對外國使領館的規範一致，但是交出平面圖是一個特別令人擔憂的問題，因為這會使他們的財產暴露在間諜活動之下。

報導稱，過去幾個月中國外交部已向外交官詢問外國使團場所跟工作人員住所等細節。要求提供平面圖、租賃或銷售條款的詳細資料。中國已要求在工作人員搬入大樓前，對新場所進行審查。一名前外交官表示，北京顯然希望（各國）外交官感到不安。

美國前駐香港及澳門總領事唐偉康表示，在2019年之前，中國外交部盡量避免這種對外交人員嚴格控制的措施在香港執行，因為中國的目標是讓外國使團容易在香港運作，有助於中國與世界做生意，「現在心態似乎是不歡迎一些外國使團」。

針對上述消息，中國外交部駐港機構並未立即回應。

中國官方多次抨擊外國勢力是亂港來源，央視新聞曾質疑，美國駐港領事館工作量不大，竟有上千名員工。中國外交部去年9月發布「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，詳列美國前兩年干預香港事務的102項事件，包括制訂涉港法案、實施制裁、包庇反中亂港分子，糾集盟友干涉香港事務等。

香港 北京 反送中

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