海南三亞全員核酸 部分區域三天三檢

三亞市委書記周紅波前往三亞鳳凰國際機場視察。（封面新聞）

由於3日新增兩名無症狀感染者，海南省三亞市對所有居民和遊客進行全員核酸篩查，並對海棠區部分區域實行臨時性管控措施。

據央視新聞報導，三亞市疫情 防控工作指揮部決定於星期二（10月4日）早上7時至中午12時開展全員核酸篩查；篩查範圍包括三亞市全域所有居民和遊客。

未在10月4日12時前完成核酸採樣的人員將被賦黃碼。完成一次核酸檢測 且為陰性的，轉為綠碼。

三亞市呼籲民眾積極配合核酸篩查，結果未出前盡量避免外出活動；並提醒對拒不配合、無故不參加核酸檢測造成疫情傳播擴散的人員，將依法從嚴追究責任。

另外，根據三亞市海棠區當前疫情形勢，經專家組研判，海棠區疫情防控指揮部決定，對部分區域從10月4日至10月6日實行臨時性管控措施。所有人員按照規定參加核酸檢測，嚴格實行「三天三檢」。

三亞市星期一（3日）新增兩名冠病無症狀感染者。經流調，兩名無症狀感染者活動軌跡主要涉及三亞市海棠區相關場所。海棠區星期一早上7時起，緊急開展一輪區域全員核酸檢測，共採樣12.3萬人次，核酸檢測結果均為陰性。

另據封面新聞，三亞市委書記周紅波說，近期中國疫情多地頻發，十一假期及前後人員流動增加，加大了疫情傳播風險，防控形勢嚴峻複雜。他要求，要做到快篩、快轉、快排、快管，嚴守不發生疫情規模性反彈底線。