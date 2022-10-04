富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化，事實上這只是延續一年多以前開始的擴散性危機，那時大型房地產開發商恆大 （Evergrande）宣布無法再支撐約3000億美元負債。

財經商業雜誌「富比世」（Forbes）在網站報導，中國銀行的問題並不令人感到意外。在目前最新階段，預計會蒙受巨額貸款 損失的中國各家銀行，已採取重大措施來增加呆帳準備，而從中國債券市場獲得的資金，較去年增加了約30%。

北京 在恆大危機爆發後顯然未能理解將要發生的事，拒絕採取迅速或徹底的行動來阻止中國金融產業不斷蔓延的失敗。這些失敗和危機通常會繼續蔓延，直到北京採取更果斷的行動。

中國正在經歷的一切，宛如教科書圖文並茂說明一場金融危機如何展開。一個地方的失敗，導致其他地方失敗，而相關的恐懼和缺乏信心使他們的系統根本無法有效運作或支持經濟成長。

從恆大宣布破產那一刻起，麻煩便開始蔓延。任何指望恆大履行義務的公司或金融機構，馬上面臨損失。而且就金融本質而言，所有依賴這些公司和金融機構的人也立即面臨損失。所有借貸者和潛在的生意合作夥伴，都質疑其他人的生存能力，隨著其他開發商繼恆大之後發布類似公告，這些疑問變得更加強烈。

當中國貸款人擔心這些開發商永遠無法完成合約項目，威脅要停止支付他們的抵押貸款時，這種對他人的懷疑進一步蔓延到中國抵押貸款機構。由於大多數銀行參與其中，這一威脅令中國儲戶擔心他們的資金安全，當中國的銀行單方面限制提款時，這種擔憂變得尤為嚴重。

金融問題已造成明顯的經濟影響。中國經濟疲軟已很明顯，儘管政府基礎建設支出仍在增加，但中國經濟有可能遠低於今年已下調的5.5%實際成長目標。

許多人將中國經濟無力歸咎於北京針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施的嚴厲封鎖和隔離。這些無疑也是原因。但被北京和西方媒體低估的金融危機，造成的影響更為深遠。

當人們擔心銀行存款的安全時，他們會放緩或停止消費。而當放貸者擔心企業和個人借款者的生存能力時，他們會停止向原本有希望的項目提供資金。當參與業務安排的人擔心同事的生存能力時，計劃就會停止。情況越來越明顯，所有這些都減緩了商業和發展的速度。

中國鋼鐵業的命運就是個完美的例證。由於房地產開發商停止了他們的計畫，且因為缺乏信貸，大約29%鋼鐵業者宣布瀕臨破產。去年中國鋼鐵產業售出數十億噸鋼品，約占世界產量一半，獲利可觀，如今相較之下確實是大幅下降。

河北敬業鋼鐵集團（Hebei Jingye Steel Group）創辦人兼董事長李趕坡表示：「整個行業都在虧損，目前看不到轉折點。」而這些問題自然會蔓延。自3月以來，鐵礦石價格已下跌36%。鋼鐵只是一個例子。在北京採取行動制止失敗蔓延之前，中國將繼續看到這一類虧損。

恆大宣布破產後，北京如果立刻採取行動，本可以避免大部分這些經濟上的痛苦。當局可以直接貸款，來縮短不可阻擋的蔓延局面，這並非借錢給失敗的開發商，而是借給金融系統中的其他人，減輕他們因開發商失敗面臨的損失。這將有助於恢復信心，並確保貸款能繼續推動商業發展。

或者，中國人民銀行（PBOC）可以增加系統的可放貸資金流，以便民間和國有銀行有能力更積極放貸，並有足夠的財務緩衝來安撫客戶對他們存款安全的擔憂。但北京並未採取行動，因此金融失敗和對這種失敗的恐懼在中國整個金融體系裡蔓延。除非北京實施這樣的政策，否則這樣的進展及其對經濟的不良影響，勢必變得越來越嚴重。

富比世的報導指出，令人悲哀的是，鮮少有跡象表明北京已完全意識到這一需要。截至目前，中國首要決策機構中共政治局堅持由地方和省級政府帶頭應對財政壓力。而以這種方式卸責，說明中國領導層對華盛頓的研究比過去所想像的更徹底。撇開這一玩笑不談，這種推諉和缺乏行動對中國經濟沒有好處。

即使在最好的情況下，地方和省級政府對金融危機所要求的規模仍將無法應付。但多年來，北京迫使地方和省級政府為中央計劃者指定的基礎建設項目提供資金，這些政府單位缺乏因應地方事務的財政資源，更別提國家金融體系的需求。唯一可以擔任這一角色的是北京，但到目前為止，除了幾次最低限度的降息之外，它一直拒絕採取行動。