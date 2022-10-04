79歲「搖滾奶奶」紅遍中國全網

79歲的董雲蓉，最近成為中國網上最紅的「搖滾奶奶」。（環球人物雜誌）

79歲的董雲蓉，最近成為中國網上最紅的「搖滾奶奶」，她因為唱歌在抖音裡成為「大網紅」。一段自彈自唱的《因為愛情》被王菲轉發，並評論「唱得我肝兒都顫了」。僅一周時間內，影片點擊量突破100萬。她和同伴組成的搖滾樂團，唱遍了央視各頻道和中國多個衛視，還和蕭敬騰 等大咖合作過，全網走紅。

2005年，相知相守37年的老伴突然因病去世，董雲蓉苦悶了很久，「一直待在家裡，幾乎不出門」。2007年，看到報紙上老年大學開辦吉他班，在子女的鼓勵下，她帶上家裡閒置的一把吉他，一下子找到了自己的舞台。

「年輕的時候我就喜歡音樂，感覺彈彈吉他、唱唱歌，肯定可以忘掉很多煩惱。」董雲蓉60多歲開始學吉他，要付出多少努力可想而知。年紀大了記性不好，只能靠硬背，「切菜的時候，我就把歌詞放在廚房裡，一邊燒菜一邊背。有時，手按和弦按得洗菜都痛。」

平時送孫女上學，半路上她也要拿出歌譜來背和弦。一到週末，孫女背上書包，她背起吉他，兩人一起去少年宮，孩子在裡面學電子琴，她在外面練吉他。吉他班開班時有30個人，第一學期結束，只剩下4個人，董雲蓉一直堅持到了最後。

慢慢地，不滿足於簡單的翻唱，她開始自己創作。「那年冬天你望著我的眸，說這次你先走……」因為老伴生前喜歡送她藍色絲巾，學會吉他後，董雲蓉專門寫了一首《藍色絲巾》來紀念老伴。

一個人彈吉他不過癮，她拉上班裡的同學一起，玩起了樂隊。他們每次排練都在杭州十景之一的「曲苑風荷」，就此取名「風荷吉他隊」。

有一次，她上傳了周杰倫 的《彩虹》，邊彈邊唱，「看不見你的笑，我怎麼睡得著」。網友驚訝，這麼大年紀的老奶奶，還會說唱，點擊量一下達到了27萬。

2011年，董雲蓉發布了一段自彈自唱的《因為愛情》。沒想到，這段影片被王菲轉發並評論「唱得我肝兒都顫了」。僅一周時間內，點擊量突破100萬。

影片來源：YouTube

董雲蓉瞬間變成了網紅，被人稱為「顫音奶奶」，還因此登上了《中國達人秀》的舞台。台上，她輕輕吟唱，歌聲悠揚，評委伊能靜忍不住紅了眼眶：「董奶奶的歌聲，好像多年前留聲機裡放出來的聲音，唱到人的心裡。」

2018年5月，董雲蓉帶領樂隊登上了央視《星光大道 》舞台。這次，導演提議，可以嘗試一下搖滾風，「老年人唱搖滾反差大，效果一定特別棒」。果然，白髮、皺紋、皮褲、墨鏡、電吉他混搭，一首《怒放的生命》嗨翻全場 。

87歲的田爺爺不服老，走路比大家都快，一個不留神就能把人弄丟了；81歲的洪爺爺老伴剛去世，要照顧他情緒；另外兩個稍年輕一點的，要提醒他們帶好降壓藥和老花眼鏡。

關鍵的是，董雲蓉自己都已經79歲了。再過一年，她如果想坐飛機出去演出，都要醫院開證明才能登機。可就是這樣一支隊伍，穿上皮褲、馬甲，戴上墨鏡，挎上吉他，馬上「脫胎換骨」。

就這樣，溫婉的「顫音奶奶」徹底轉型，走上了搖滾道路，樂隊也改名為「搖滾奶奶樂隊」。

《星光大道》播出後，董雲蓉和樂隊的名氣大增，光大陸央視台各個頻道就去了五六次，其他地方台就更不用說了，山東電視台、山西電視台、湖南衛視等都去唱過了。

「我們和蕭敬騰合唱過，劉亦菲還主動過來跟我合影，不過，我最喜歡的周杰倫還沒有見過……」說起見過的明星，董雲蓉一下成了狂熱的追星族。