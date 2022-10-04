網暴中國女籃運動員 多個微博帳號被禁言

微博的多個帳號因網暴中國女籃運動員，被禁言90天甚至永久禁言。圖為女籃世界盃決賽後，中國隊的李夢（中）與隊友李緣（左）和武桐桐合影留念。（Getty Images）

中國社交媒體新浪微博 的多個帳號因網暴中國女籃運動員 ，被禁言90天，甚至永久禁言。

新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」當地2日晚發布消息稱，由於發現有個別網友因不滿世界盃 女籃賽事結果，對女籃運動員進行言語冒犯和詆譭，因此平台採取了處置行動。

「根據《微博社區公約》等相關規定，從1.3萬條相關評論中，排查到違規內容60條並予以清理，對@唐三藏師弟 @甲殼蟲船長 @有生之年一定能看到哈登奪冠等29個帳號予以禁言90天至永久禁言的處置。」

微博管理員並強調，「每一位不畏挑戰、為國爭光的健兒都值得我們的支持和讚美。站方呼籲廣大網友尊重每一位付出汗水和努力的運動員，理性討論、文明發言。」

中國女籃上周六（10月1日）在女籃世界盃獲得亞軍。這也是中國隊第二次獲得女籃世界盃亞軍，上次是在1994年女籃世錦賽。

據報導，中國女籃隊員李夢星期天在中國隊奪銀後曾在微博發文說，「我們拿到世界盃銀牌了！時隔多年，能重新站上世界舞臺的領獎台，是一份成績，更是新的動力！」

不過，因發高燒沒能出戰半決賽和決賽的李夢卻被部分網民質疑「邀功」，甚至還有人認為李夢是「逃兵」。