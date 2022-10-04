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新疆暫停離疆客運列車 為中共20大防疫情外溢

中央社台北4日電
新疆烏魯木齊市天山區中山路一大型商場，工作人員在對營業場所進行消毒。(中新社)
新疆烏魯木齊市天山區中山路一大型商場，工作人員在對營業場所進行消毒。(中新社)

中國新疆自治區當局當地時間4日晚表示，當前疫情是新疆歷史上防控難度最大的「重大突發公共衛生事件」，為防止疫情外溢，已暫停全疆離疆客運列車。各項措施目的是為中共20大召開營造良好環境。

根據微博「新疆發布」，新疆晚間召開疫情防控工作新聞發布會，副主席劉蘇社說明當前疫情情況。

他表示，這一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起於7月30日，在短時間內傳播蔓延至37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是「新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件」。

他說，到8月底疫情得到了有效控制。但「由於部分地區產生鬆懈麻痹思想」，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈。烏魯木齊市、伊犁州伊寧市、巴州庫爾勒市等地近日陽性感染者增加較多，「個別地方疫情反彈還相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻復雜」。

數據顯示，3日，新疆新增本土無症狀感染者38例。

根據天山網，劉蘇社還表示，堅決扛起防範疫情外溢的「重大政治責任」，把防外溢作為當前疫情防控重中之重，加強源頭管控。堅持「非必要不離疆」，加強對機場、火車站、交通路口等離疆交通場站管控，嚴格落實查驗健康碼和核酸檢測資訊等措施，盡快遏制疫情外溢，「為黨的20大勝利召開營造良好環境」。

為了防止疫情風險外溢，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部晚間發布公告，公告中稱：烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏；特殊情況須經市疫情防控指揮部審批；特殊情況需要進京的人員，由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行溝通協調。

此外，公告也列出：暫停全疆離疆客運列車、繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務、執行疆外航班的客座率控制在75%以內等。

疫情 新疆 20大

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