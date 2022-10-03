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北京馬拉松11月恢復舉辦 民眾期待防疫鬆綁

中央社台北3日電

已停辦兩年的北京馬拉松晚間宣布，今年將於11月6日恢復舉行。根據組委會規定，起跑後不必戴口罩。儘管這次大眾選手只開放給北京居民，一些網友仍樂觀認為，防疫政策整體趨向開放。

北京馬拉松由中國田徑協會與北京市體育局主辦，其官方微博晚間宣布，2022貝殼北京馬拉松將於11月6日7時30分在天安門廣場起跑。選手報名工作將於10月4日10時正式啟動，7日10時截止。

這是北京馬拉松因疫情在2020年和2021年改為線上賽以來，首次確認恢復比賽。也是2022年初北京冬奧以來，舉辦的又一場大型體育賽事，時間在今年中國政治大戲「中共20大」結束之後。

北京青年報報導，今年北京馬拉松參賽規模3萬人，只設馬拉松項目。

本次北京馬拉松面向的大眾選手，除了近3年的馬拉松成績要求外，僅限比賽當年年滿20歲的北京市常住人口。此外，組委會還將邀請國內優秀專業選手作為賽事特邀運動員參加比賽。

賽事組委會稱「科學評估疫情風險」，相關防疫政策要求包括：健康碼無異常；10月20日前完成COVID-19疫苗加強針接種；須在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測陰性證明；參賽選手須進行賽前10日內流行病學史篩查無異常等。

此外，參賽者須在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明；並在賽後48小時內完成一次核酸檢測。

賽事期間，參賽選手須科學佩戴口罩，保持1公尺以上社交距離。起跑後可以不佩戴口罩。

北京馬拉松明天起報名的消息已經引起許多網友討論，有些人認為「期盼如期舉辦就好」，有人質疑「就不擔心11月初，會有疫情？」有人表示，「不糾結選手要求，看大方向。日趨開放」，也有人期待這可能意味著防疫政策「終於要翻頁了」。

北京冬奧 馬拉松 檢測

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