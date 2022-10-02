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中國黃金周人山人海 滬杭遊客爆 再現「拉鍊式人牆」

中國新聞組／北京3日電
杭州網友在遠處拍到西湖斷橋上的人密密麻麻。(取材自微博)
杭州網友在遠處拍到西湖斷橋上的人密密麻麻。(取材自微博)

十一黃金周七天假期進入第三天，中國多個知名景點也是人山人海，20萬人擠爆西湖、上海市南京路再現武警拉鍊式人牆，不少景區已達疫情期間規定承載量上限暫停預約。此外，仿國外景點十分蓬勃，中國各地充斥「小字輩景點」，其中「小瑞士」在社群平台小紅書上有高達31萬篇文章。

每日經濟新聞報導，除了黃山風景區1日發布公告稱，門票預約數量已達最大承載量，率先於2日停止預約外，上海、杭州遊客又爆了，西湖景區1日接待客流量23.82萬人次，從網友發來的視頻來看，就算是到了夜間，西湖周邊也是人山人海；上海南京路步行街遊客眾多，武警戰士再次組成拉鍊式「人牆」，用身體引導遊客們安全有序走過斑馬線，有效疏導人流、車流。

目前多個景區暫停開放，包括：北京玉渡山風景區、山西雲岡石窟、貴陽花溪區A級景區、河南孟州景區、山東昆嵛山國家森林公園等，廣東惠州高榜山則實行臨時管制。

此外，中央社綜合中國媒體報導，民眾已經二、三年無法出國旅遊，中國各地充斥「小字輩景點」如「小鎌倉」、「小巴黎」、「小曼谷」等，涉及諸多國家和地區，在諸多山寨景點之中，「小瑞士」特別受到喜愛。在社群平台小紅書的搜尋資料顯示，共有超過31萬筆搜尋結果，地點遍布中國各省，「中國各省人民基本實現了瑞士遊自由」。像浙江、四川等省分及北京周邊，「一個地區就能開發出好幾個小瑞士」。甚至在旅遊資源豐富的省分，每座城市都有自己的「專屬瑞士」。

「小字輩景點」原本只是作為國外景點的替代品，卻逐漸成為趨勢，中國各地逐漸仿效。雖然一時之間帶來流量與關注度，然而過度氾濫、粗製濫造的偽裝景點也引來不少批評。報導稱，「官方興建山寨景點本質上是種偷懶，沒有挖掘到自身特色和定位，單靠複製國外景點的標籤收割流量。」

報導指出，被網紅目的地迷惑了雙眼的「外地打卡客」，在假期裡起得比上班還早，願意塞車2小時也要抵達「世外桃源」，結果卻發現所謂的瑞士就是一片什麼也沒有的大草坪，雖然覺得被坑，也只能秉承「來都來了」的信念打卡留念。

此外，也有另一種反對聲浪認為應該要捍衛當地景區的姓名權，「並不是像瑞士的風景才是好風景，城郊的綠水青山本來就很美。」

遊客擁擠在黃山的山路上，完全走不動。(網路視頻截圖)
遊客擁擠在黃山的山路上，完全走不動。(網路視頻截圖)
遊客擁擠在黃山的山路上，完全走不動。(網路視頻截圖)
遊客擁擠在黃山的山路上，完全走不動。(網路視頻截圖)
中國十一黃金周期間，上海軍警再次組成拉鍊式「人牆」，引導人流、車流。（歐新社）
中國十一黃金周期間，上海軍警再次組成拉鍊式「人牆」，引導人流、車流。（歐新社）

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