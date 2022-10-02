雲南價值近4萬美元得獎賽馬走失 找回時瘦了十公斤

9月25日丟失的賽馬「伯樂黑風」。（澎湃新聞）

據中國澎湃新聞，9月25日，在麗江參加雲南民族運動會馬術比賽的一匹賽馬走丟了，來自迪慶州的馬主拉茸扎巴無比擔憂。「前後不到10分鐘，前後腳的功夫，馬就丟了。」這匹馬是他今年初花人民幣28萬元（約3.9萬美元）購買的，在此次運動會上已斬獲1000米、2000米、3000米速度決賽的二等獎，摘得3枚獎牌。找回時，卻瘦了十多公斤。

拉茸扎巴表示，作為迪慶州代表隊的運動員 ，他和隊友在雲南省第12屆民族運動會上的參賽項目是民族馬術，丟失的馬叫「伯樂黑風」，是57號參賽馬。

拉茸扎巴說，9月25日，比賽結束的當天，他與隊友牽著共4匹馬，返回了位於白沙鎮玉湖馬場附近賽事期間居住的帳篷。在帳篷外，他們將4匹馬拴好後，進帳篷收拾行李，按計劃，他們準備當天返回迪慶州。然而，幾人收拾好行李走出帳篷後發現，拴好的4匹馬已不見蹤影，大家開始在馬場附近緊急尋找。當天，3匹馬在玉湖附近找回，唯獨他的「伯樂黑風」沒找到。

丟失前，在拉茸扎巴的朋友圈和抖音 裡，幾乎都是關於這匹馬的動態。「養了大半年，我經常帶著牠去比賽」，從香格里拉到理塘再到麗江，拉茸扎巴騎著這匹剛滿3歲的馬四處「征戰」，斬獲了不少的獎牌。

拉茸扎巴在社交媒體發布了尋馬啟事。這匹「伯樂黑風」的主要特徵是：眉心有白色花紋，左肩帶有橘黃色哈達。

「根本沒有心思吃飯和休息，太擔心了，我們原本計劃是25號下午返回迪慶的，現在只能留在這裡找馬了。」拉茸扎巴說。

除了人力尋找，麗江市相關部門也出動無人機等裝備協助尋找。

拉茸扎巴說，直至10月1日早上8時許，找到「伯樂黑風」。馬主人一天徒步近40里地，翻山越嶺追尋一周後，根據線索發現牠混跡在一馬群中，瘦了至少20斤（10公斤）。馬很多地方被蟲咬了，身體浮腫。後來經過刷洗，吃完食物補充後，賽馬逐漸恢復健康。