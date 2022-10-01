凌晨3時已排長隊 20萬人北京天安門看十一升旗儀式

10月1日，北京天安門廣場舉行十一國慶昇旗儀式。 中新社

2022年10月1日，是中華人民共和國成立73周年。淩晨3時許，天安門 廣場入口處排起長隊，20萬人等待觀看升旗儀式。

在北京 工作生活近20年的余女士觀看升旗儀式有十餘次，一路小跑奔向天安門廣場。她清晰記得2003年第一次來到北京，淩晨下火車後即直奔天安門廣場觀看升旗儀式；推著輪椅的劉女士，和父親一起來觀看升旗儀式。她在中關村一家科研單位專注於光子晶體的研究；身穿紅色T恤的清華大學航天航空學院2021級博士生黨張弛搭乘學校大巴來到廣場，「上一次在天安門廣場觀禮是在5年前，那一年正值十九大召開。」

隨著五星紅旗升至桿頂，萬羽和平鴿騰空而起。「我愛你，中國！」「祝祖國生日快樂！」天安門廣場上，響起了祝福的歡呼聲。

天安門廣場中央的「祝福祖國」花籃，成了民眾合影的最佳背景。從1986年天安門廣場首次擺放國慶立體花壇至今，「打卡」花籃成了無數中國人獨特的國慶記憶。

「今年天安門廣場的大花籃最大的亮點是選用了『十花十果』來表達『十全十美』，花團錦簇、碩果累累迎接二十大 召開。」天安門花壇總設計師藍海浪參與國慶花壇設計25年來，眼見北京的天更藍、水更清，城市處處可見綠樹繁花。

北京成為世界上生物多樣性最豐富的大都市之一，賦予了花壇設計諸多「自然靈感」。藍海浪稱，今年，北京雨燕成為花壇元素裡別有深意的存在，與亞洲象、大熊貓、麋鹿一同出現在「綠色發展」主題花壇，展現生態優先的美好景象。