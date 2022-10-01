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中國證監會通知國際投行 20大前避免發表談論政治報告

記者葉文義／即時報導
外傳中國證監會要求投行，在中共20大之前，避免發表含政治敏感內容的研究報告。（新華社）
外傳中國證監會要求投行，在中共20大之前，避免發表含政治敏感內容的研究報告。（新華社）

華爾街日報報導，知情人士透露，中國證監會已經通知在中國經營的投資銀行，在下個月舉行的中共第20次全國代表大會之前，避免發表含政治敏感內容的研究報告。

中共20大將於10月16日在北京開幕，中共領導高層每五年換屆之時，下一屆的中央政治委員25人名單，以及其權力核心的7名常委人選，都是各界觀察中國政壇權力更迭的重要指標。

不過，中共自19大以來，修憲取消國家主席的任期限制。外界認為，20大會議上，中共總書記、中國國家主席習近平得以打破慣例，預計將獲得其第三個任期，中共高級領導層將制定未來五年的優先事項。

此外，根據外媒報導，過去外界賴以判斷的各種慣例，如隔代指定接班人、七上八下（67歲以下的常委可續任，但年滿68歲者則須退休）等，也似乎不再一成不變，讓這次中共20大高層更迭更添不確定性。

華爾街日報引述知情人士表示，中國證監會最近已向多家證券公司發出上述建議，包括大型跨國銀行的國內部門。相關人士還指出，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）的在華業務也在中國證監會接觸之列。

此舉反映出中國監管機構和中國政府官員在中共20大召開前的敏感性。證監會的資訊已經被一些銀行在內部傳達。據知情人士稱，本周早些時候，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師在一次內部電話會議上已被告知，暫時不要對政治敏感話題發表評論。

中共 20大 華爾街

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