疑吃毒魚已12死 中籍貨船越南海域爆集體食物中毒

香港01引述越南媒體報導稱，一艘載有21人的中國籍散貨船在越南海域航行途中，有18人食物中毒，迄今已有12人死亡。（取材自微博）

香港 01引述越南 媒體報導稱，一艘載有21人的中國籍散貨船在越南海域航行途中，有18人食物中毒，迄今已有12人死亡。越媒引述倖存船員稱，他們可能是吃下有毒的魚而中毒。

「越南快訊」9月30日報導稱，中國籍散貨船「五洲8號」（Wuzhou 8）9月27日載著木薯離開泰國春武裡府（Chonburi Province）錫昌島港（Kohsichang port），原定8日抵達中國連雲港，卻在越南海域出事，21名船員中有12人死亡。

五洲8號船長9月30日透過其代理公司求助。越南當局出動救援直升機前往，惟救援人員抵達時，船上有10人已死，於是將其餘11人送往110公里外的崑島軍民醫療中心搶救，可是其中1人在移送途中喪命，1人在送抵醫療中心時死亡。9名病人經治療後，截至當晚有6人恢復穩定，3人情況仍危殆。

一名船員對「越南人民公安 報」憶述，船上的食物是由廚師準備的，9月29日中午，船員吃過肉類罐頭，沒有任何問題。當天下午5點30分，大家一起吃了魚和菜。晚上11時左右，機船員出現嘔吐、腹痛、腹瀉徵狀，而且腹瀉多次。

越南巴地頭頓省已就事件通知中國駐胡志明市總領事館，協調安排有關12名已死船員遺體處理事宜，並協助在9名生還船員康復後，將他們送回中國大陸。