路透：阻人民幣續貶 中國下令銀行海外大拋美元

路透引述四名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元。對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透作出回應及置評。（歐新社）

路透引述四名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元，出售規模將「相當龐大」。

這項報導提到，今年到目前為止，人民幣兌美元匯率 已經下跌11%以上，預料將是1994年中國將人民幣的官方及市場匯率統一後，單一年度最大的跌幅。

報導引述其中一名消息人士指出，這波拋售美元以阻止人民幣持續貶值的規模，將是「相當龐大的」。至於這項匯率干預計畫，主要涉及「使用國家貸款的美元儲備」。而這項措施是在中國官方設定人民幣貶值底線的相關措施後提出的。

這項報導於9月29日披露後，人民幣離岸即期匯率就反彈了約200個基點。到北京 時間當天下午5時35分的當天最後一筆交易，人民幣離岸即期匯率已回升到1美元兌換7.1849元。

但這些中國大型國有銀行的實際態度，似與官方指令不同。一名消息人士透露，這些大型國有銀行正爭先恐後地在離岸市場採購更多的美元。

面對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透作出回應及置評。

雖然人民幣漸進貶值，且趨勢與美國聯準會（Fed）推動主要貨幣 兌美元匯率下跌的趨勢一致；但人民幣下跌到7元兌換1美元的疲軟狀態，引發了對中國民眾情緒和潛在資本外流的擔憂。

雖然離岸人民幣與在岸機構的匯率同步移動，但其交易量卻占人民幣全球外匯交易量的約70%，而在中國本土的交易量則相形見絀。

中國官方過去曾干預離岸人民幣市場，以引導人民幣匯率走勢。消息人士指出，這波拋售美元的總金額尚未確定，因為人民幣的走勢在很大程度上，取決於美元走勢和Fed的貨幣緊縮軌跡。

根據報導，人民幣曾在2015年一次性地貶值2%，擾亂了全球金融市場；為支撐人民幣匯率，中國當時消耗了1兆美元的官方外匯儲備。

報導指出，中國人民銀行9月間還推出了一些政策措施，目的是要增加作空人民幣的成本。同時，官方為引導和支撐疲軟的人民幣匯率，還指示地方銀行恢復了兩年前放棄使用的人民幣匯率固定中間價機制。