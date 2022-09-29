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中共20大前收緊輿論 官方掃蕩社群8萬多筆謠言

中央社北京29日電
中共中央網信辦宣布，近年來嚴格管理網路空間，已對8萬多筆謠言標記闢謠標籤。圖為北京市民使用手機。(美聯社)
中共中央網信辦宣布，近年來嚴格管理網路空間，已對8萬多筆謠言標記闢謠標籤。圖為北京市民使用手機。(美聯社)

中共中央網信辦今天宣布，「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動有階段性成果，抖音、百度、騰訊等平台自我清查，對8萬多筆謠言標記闢謠標籤。

網信中國微信公眾號29日指出，微博、抖音、百度、騰訊、快手、小紅書、嗶哩嗶哩、360、知乎、豆瓣、UC瀏覽器、鳳凰網等12家平台展開闢謠標籤工作，對謠言進行標記，及時通報曝光典型網路謠言樣本，「最大限度擠壓網路謠言生存空間」。

專項工作期間，累計謠言樣本3342個，涉及衛生健康、食品安全、教育就業、自然災害等重點社會民生領域，權威查證後，由中國互聯網聯合闢謠平台集中標記闢謠標籤，予以公開曝光和警示。

被認定為謠言的訊息包括「粉絲由塑膠製成」、「頻繁做核酸引發咽喉癌、鼻咽癌劇增」、「不吃飯可以餓死癌細胞」、「某地出現惡意扎針傳染愛滋病事件」等。

微博、抖音、百度、騰訊等網站平台依據權威發布展開清查，累計對8萬多條謠言標記闢謠標籤；重點網站平台均開設闢謠專欄或闢謠帳號，及時發布權威闢謠資訊。中央網信辦相關單位負責人說，持續展開網路闢謠標籤工作，另也鼓勵民眾提供謠言線索。

中共中央網信辦2日宣布，即日起啟動為期3個月的「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，強調「全面深入清理網絡謠言和虛假信息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題」。

分析指出，官方近年來嚴格管理網路空間，從未放鬆監管，在中共20大前夕展開專項行動，還特別把與重大會議相關的謠言列出來分類處理、關注，正是希望在中共20大前做特別提醒，目的是為20大營造穩定的社會環境。

中共 百度 20大

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