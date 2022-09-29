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中國官媒：美元任他強 人民幣不會持續快速貶值

中央社台北29日電
人民幣兌美元匯率跌破7.2關口。（中通社）
人民幣兌美元匯率跌破7.2關口。（中通社）

人民幣兌美元匯率昨天跌破7.2關口，市場高度關注，中國官媒表示，聯邦準備理事會（Fed）不斷升息引發美元指數走強，相較其他非美貨幣，人民幣表現沈穩，不會持續快速貶值。

人民幣兌美元匯率持續走低，昨天離岸、在岸都跌破7.2關口，但在監管部門表態後，離岸市場、人民幣兌美元中間價和人民幣兌美元即期匯率（在岸市場）都積極回應，今天人民幣兌美元即期匯率開高，一度收復7.16關口。

人民日報旗下的證券時報今天解析，美元指數走強是8月中旬以來人民幣兌美元匯率快速貶值的直接原因。8月11日至今，美元指數漲幅近9%，同期人民幣兌美元匯率貶值幅度則為7.5%。從「破7」到「破7.2」的時間段內，美元指數漲幅比人民幣兌美元匯率跌幅高出近2個百分點。

報導說，Fed今年不斷強勢升息，美元指數節節攀升，「嚇壞」一眾非美貨幣，歐元兌美元匯率已跌破平價，英鎊兌美元匯率時隔近37年也再度面臨跌破平價的「命懸一線」。相比之下，人民幣兌美元匯率貶值幅度人更顯克制。

據表示，「人民幣能在一眾非美貨幣中表現沉穩，來自於我國國際收支結構依然穩健、市場預期更加理性等多方有利因素的共同作用，人民幣匯率不會持續快速貶值，這也是截至目前人民銀行尚未大力干預匯市的底氣」。

報導分析，Fed短期內仍會強勢升息，美元指數難現轉弱拐點，包括人民幣在內的眾多非美貨幣仍會進一步承壓，面對美元「他強任他強」，中國除了繼續加強跨境資金流動和市場預期的監測，準備好風險對沖預案，另一方面也需外匯市場參與主體理性冷靜看待全球匯率的短期劇烈波動，避免追漲殺跌，透過「逢高結匯、逢低購匯」和匯率套期保值等對沖手段降低匯率風險敞口。

中國人民銀行（央行）昨天傍晚發布公告指出，全國外匯市場自律機制電視會議要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性。

匯率 指數 貨幣

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