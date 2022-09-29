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中國疾控官員稱隔離不得從外鎖門 網批：都3年了才想到

中央社台北29日電
北京朝陽區建外街道光華里小區部分樓宇封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）
北京朝陽區建外街道光華里小區部分樓宇封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）

中國國家疾控局官員今天在國務院聯防聯控機制發布會說，採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。消息一出中國網友卻一面倒給負評，批疫情都要3年了，官員現在才想到。

中國國務院聯防聯控機制29日下午針對做好十一「國慶」期間疫情防控舉行發布會。據中國網直播，有記者提問地方在疫情常態化防控中如何盡力防止安全風險的發生？國家層面是否做出了安全風險防範的相關工作部署？

中國國家疾控局傳防司司長、一級巡視員雷正龍表示，COVID-19疫情發生以後，始終堅持「人民至上、生命至上」，指導各地認真貫徹落實有關防控政策措施要求，做好精準防控，加強安全風險防範，切實維護好廣大人民群眾的生命安全和身體健康。

他提到，在核酸檢測、流調和轉運、集中隔離、生活物資供應、就醫保障等幾個環節，中央對地方提出要求。

雷正龍說，集中隔離場所的基礎設施應該符合國家現行的建築安全、消防安全、抗震防災等標準要求，嚴格規範隔離點管理，嚴防交叉感染。對經評估不適合集中隔離的特殊人群，可以採取居家隔離措施，對不宜單人單間隔離的，要指定合適人員進行陪護。「採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。」

疫情發生以來，中國多地傳出民眾遭到從外面鎖門的「硬隔離」，防疫人員在大門加裝外鎖，或用鐵絲、鐵鍊鎖門，以防民眾外出；有的社區大門還被焊上鋼板封閉，僅留一小門進出，萬一發生火災等災害，後果不堪想像，因而引發強烈反彈。

對於中央疫情防控官員今天終於宣布「集中或居家隔離時不得採取外鎖門方式」，中國網友在微博相關新聞討論串卻給出一面倒的負評。

「三年了才想起來不允許外鎖門啊？」、「都三年了，你才想起說這些，門外鎖門、鎖單元門、消防門還少嗎？」、「你們是才通電還是才通網？三年了，才想起來？」

許多網友表示，中央說一套，地方做一套，之前說不得封城，然後出了個「靜默管理」，呼籲「看看就完了，別當真」。由於負評太多，相關新聞遭網管移出熱搜詞，許多媒體的微博相關發文改為不顯示評論。

疫情 國務院 微博

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