港男網上發文要炸解放軍軍營 被判有罪

香港 男子因在網上發布題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍 軍營」的貼文，被香港法院裁定煽惑他人製造爆炸品罪成。

港媒報導，被告陳振銘現年27歲，他被控於2017年11月在香港高登討論區發佈提及炸中共 解放軍軍營的貼文，提及製造硝酸甘油的材料及步驟，涉嫌煽惑他人製造爆炸品。被告於2018年5月3日早上被捕，29日被區域法院被裁定有罪。

控方稱，香港警方還發現被告曾發佈及回覆19條具有辱罵性質的貼文，顯示他持反政府立場、有鼓吹暴力意圖。

法官鄭紀航在宣讀判決時指出，被告就發布涉案貼文的原因多次改口，其中在警誡錄影會面說，「轟炸解放軍軍營」實情是遊戲情節，其後改稱打算開發遊戲，貼文實為廣告，說法「反覆不定」。雖被告解釋自己未睡醒、思緒混亂，但整體而言，回答頭頭是道、條理分明，所謂前言不對後語僅屬「一般說謊者的表現」。

鄭紀航說，被告還曾在庭上自辯稱，自己是自學的歷史學家，熱愛中國文化，2017年投稿至《香港中醫雜誌》被拒，感到心傷，遂以譁眾取寵的方式發文表達不滿，引人留意其研究成果。

法官說，不排除有人透過自學成為專業，但被告僅有中六學歷，無專業團體認證，認為其只是「自我膨脹」，但即使如此，都不會影響其犯罪意圖。

鄭紀航還說，被告聲稱讀文科，對「硝酸甘油」認知僅限於名稱，但他在錄影會面中指出「硝酸甘油」為炸藥，更在貼文標題清楚表明轟炸的目標、於內文列出製作材料、份量及步驟等，若他沒意圖煽惑，根本不必「鉅細靡遺地」列出，一連串行為顯示其深思熟慮，不是單純發洩情緒，而是意圖令人跟隨貼文製作炸藥，裁定控方舉證無合理疑點。