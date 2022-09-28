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萌翻了 13隻新生熊貓幼崽 成都齊亮相

中新社成都9月28日電
9月28日在成都大熊貓繁育研究基地內拍攝的2022級新生大熊貓幼仔。(新華社)
9月28日在成都大熊貓繁育研究基地內拍攝的2022級新生大熊貓幼仔。(新華社)

成都大熊貓繁育研究基地13隻「2022級」新生大熊貓28日在熊貓基地太陽產房首次集體亮相。

當日一早，太陽產房參觀區格外熱鬧，手持相機的遊客翹首以盼。當13名飼養員分別抱著13隻大熊貓幼仔出現在太陽產房戶外區域時，現場快門聲不斷。

為中國國慶以及預祝成都世乒賽舉辦成功，此次新生大熊貓集體亮相活動融合了國慶以及乒乓球元素。在乒乓球桌樣式的亮相台上，飼養員將大熊貓幼仔排成「73」的字樣；還專門準備了用木頭、麻繩等材料製成乒乓球拍等樣式的豐容道具，供大熊貓幼仔玩耍。

9月28日在成都大熊貓繁育研究基地內拍攝的2022級新生大熊貓幼仔。(新華社)
9月28日在成都大熊貓繁育研究基地內拍攝的2022級新生大熊貓幼仔。(新華社)

據了解，熊貓基地今年成功繁育大熊貓11胎15隻，包含4對雙胞胎。這些新生大熊貓中不乏「明星家族」新成員：由國際奧委會主席托馬斯·巴赫命名的大熊貓「奧林匹亞」成功誕下一隻雌性大熊貓幼仔，為熊貓基地「奧運家族」再添一員；「成家班」成員“績麗」也產下第4個孩子；出生在美國亞特蘭大動物園的「海歸」大熊貓「美奐」，產下一隻雄性大熊貓幼仔。

據熊貓基地動物飼養管理部助理畜牧師奉永友介紹，目前所有幼仔成長狀態良好，體重最重的已接近6千克。遊客可以在太陽產房和月亮產房參觀區看到貪睡的大熊貓幼仔。不久後，它們會陸續來到室外活動場嬉戲玩耍，與遊客見面。

亞特蘭大 動物園 奧運

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