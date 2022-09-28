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李克強：推動政策在第四季全面落地 鞏固經濟穩定

記者羅印冲/即時報導
9月28日，中國國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議。央視新聞
9月28日，中國國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議。央視新聞

9月28日，中國國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議。他表示，要推動政策在第四季全面落地、充分顯效，鞏固經濟穩定基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

據央視新聞，李克強指出，受超預期因素衝擊，二季度前期經濟明顯下滑。中國及時發布穩經濟一籃子政策和接續政策，前幾年儲備的政策工具能用盡用。把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，以改革激活力。經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，三季度經濟總體恢復回穩。

李克強說，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中國中央和地方兩個積極性，抓住時間節點，推動政策在四季度全面落地、充分顯效，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

他並指，要針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一籃子政策和接續政策，注重用好近期發布的兩項重要政策工具。一是用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。

李克強還說，各部門要配套完善已定若干重大措施，抓緊發布細則，紮實保障民生，在第四季度將低保邊緣戶階段性納入低保補助。

李克強 就業 國務院

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