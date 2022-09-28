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影／豈有此理？他救下女童卻被指責「手放的位置不對」

中國新聞組／北京28日電
上海一名男子救了「熊孩子」，卻遭到部分輿論指責性騷。（取材自極目新聞）
上海一名男子救了「熊孩子」，卻遭到部分輿論指責性騷。（取材自極目新聞）

上海一名男子在市場內救了一名玩手扶梯的「熊孩子」，本是好事一樁，卻因為男子手摸到小女孩的屁股，遭到部分輿論指責疑似性騷，「有人說我救人的速度慢了，還有人說我救小女孩時，手放的位置不對。」

極目新聞報導，監控視頻顯示，一名女童雙手扒在扶梯扶手處，隨著扶梯上升，雙腿懸空。之後被卡到扶梯與一面玻璃的夾縫處，情況十分危急。這時，兩名男子見狀，一同上前將女童解救下來。

救人的丁姓男子是該市場裡的商戶，他稱，事發當時小女孩抓住扶梯傳送帶後，越升越高感到害怕，後面就越發不敢松手了。他也是聽到孩子呼救聲，才知道孩子遇險了，就趕緊和弟弟一起將孩子救了下來。

丁男說，現場沒有看到孩子的監護人，小女孩有些皮外傷，事後他們將孩子交給市場的保安了。

丁男稱救人只是舉手之勞，但網上有個別言論對他憑空指責，讓他不太舒服。「有人說我救人的速度慢了，還有人說我拉小女孩起來時，手放的位置不對。因為當時我的手剛好托到小女孩屁股位置，但那個時候，誰遇到了都有點措手不及，萬一施救不當小孩就掉下去。」

部分評論認為，涉及未成年人的安全問題，謹慎點也不為過，不能讓孩子從小就覺得，被異性觸碰身體是正常情況。丁男表示，經過這次事情後，他感覺個別網友的網絡暴力很可怕。

上海一名男子救了「熊孩子」，卻遭到部分輿論指責性騷。（取材自極目新聞）
上海一名男子救了「熊孩子」，卻遭到部分輿論指責性騷。（取材自極目新聞）

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