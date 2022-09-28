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「孫力軍政治團夥」之一 國安部前黨委劉彥平涉賄被訴

記者陳言喬／即時報導
中國國安部黨委委員劉彥平被依受賄罪起訴。（取材自澎湃新聞）
中國國安部黨委委員劉彥平被依受賄罪起訴。（取材自澎湃新聞）

被指為「孫力軍政治團夥」之一的中國國家安全部原黨委委員、國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平，今天（28日）被依涉嫌受賄罪偵查起訴。

新華社今天報導，劉彥平涉嫌受賄，已由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

報導稱，檢察機關起訴指控，劉彥平利用擔任公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國家安全部紀檢組組長、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

劉彥平今年3月落馬。「孫力軍政治團夥」是指以公安部原黨委委員、原副部長孫力軍為首的腐敗犯罪集團和黨內政治團夥。該團夥成員目前經公開的為7人，劉彥平是7人中最晚被起訴的，其他6人日前均以受賄行賄等罪重判，當中孫力軍、傅政華、王立科被判死緩（三人都是執行二年期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋），龔道安被判無期徒刑，鄧恢林判15年，劉新雲判14年。7人都是正部或副部級官員。

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