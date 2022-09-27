20大前 中國判處1貪官死刑 涉貪高達30億人民幣

內蒙古呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平被判死刑。（取材自新華網）

中共 20大前，內蒙古自治區法院昨天判處一名貪官死刑，這名貪官級別僅為副廳級，但涉案金額高達30億（人民幣，下同，約4.2億美元），遠高於去年被判死刑的華融原董事長賴小民（17億多人民幣）。

新華網報導，9月27日內蒙古自治區興安盟中院公開宣判，呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、縱容黑社會性質組織罪。經法院審理查明，李建平貪汙14.37億（2.89億餘元尚未實際取得）、受賄5.77億、挪用公款10.55億。

判決李建平貪汙罪死刑，判處受賄罪死刑緩期兩年執行，判處挪用公款罪無期徒刑，判處縱容黑社會組織罪判處5年，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

這是繼去年1月賴小民被判死刑後，中共再有一名貪官被判死刑。

北京 青年報新媒體「政知君」稱，李建平一案，被稱為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」。他在2018年9月落馬，被查1年之後的2019年8月被「雙開」（開除黨籍、開除公職），調查4年後才一審宣判。

中國新聞周刊曾報導，李建平被帶走調查時，辦案人員在其辦公室內發現五六本護照。他被帶走的第一個月，拒不交代問題，甚至幾次絕食企圖蒙混過關，之後精神瀕臨崩潰，才開始交代問題。

一名知情人士稱，李建平圈子廣泛，他經常在家中陪一些省部級領導打麻將。此次被抓後，供出一些廳級及以上官員，因涉及人員眾多，給該案的查處帶來不少複雜性。

光是他涉及的縱容黑社會性質組織罪，就有42人被查，多人被判包括無期徒刑等重刑。另外，李建平還危害「政治生態」，他以自己職權違規進人862人，「劣幣驅逐良幣」現象在經開區大行其道。呼和浩特經濟技術開發區是中國國務院 批准成立的國家級開發區。其行政級別為副廳級建制，經濟技術開發區黨工委書記行政級別為副廳級。