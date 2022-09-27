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中國多地房市成交回溫 房地產隱現積極訊號

記者林茂仁／即時報導
受政策持續寬鬆、「保交樓」逐步落地影響，多地房市出現回暖跡象。（中新社）
受政策持續寬鬆、「保交樓」逐步落地影響，多地房市出現回暖跡象。（中新社）

受政策持續寬鬆、「保交樓」逐步落地影響，多地房市出現回暖跡象。據統計，自9月中旬以來，一線城市中北京、上海、深圳房市成交均出現成長；二線城市中，青島、蘇州、南寧、濟南、溫州、東莞有回溫趨勢；三四線城市分化明顯，但仍有城市如揚州、金華、連雲港等房市成交量出現成長。

一財網報導，有業內觀點認為，在政策合力加碼下，多地新房及二手房市場資料出現觸底反彈的勢頭，房市銷售拐點初現。在即將到來的十一小長假期間，房企“以價換量”的力度或會繼續加大，屆時市場溫度有望得到新一輪提升。

9月中旬，青島住房和城鄉建設官微發文稱，繼續在市南區、市北區（原四方區域除外）實行限購政策；對限購區域內新建商品住房，本地居民限購2套，二孩、三孩家庭可增購1套，外地居民居住滿半年限購1套；但二手住房不再限購。

受此影響，近期青島房市出現升溫跡象，新房成交資料有抬頭趨勢。卓易資料顯示，9月19日～9月25日青島成交新房共計1,860套，單周上漲幅度達到81.46%。其中，城陽區單周成交464套，位居區域成交榜榜首。

當地仲介表示，現在政策刺激力度大，利率下調、首套房貸款利率4.1%，購房者買房成本也降低，很多人買房自住，投資的比較少。此外，公積金政策也改了，連續交六個月就可以使用，夫妻雙方首套房最高可貸人民幣80萬元。

9月中旬，蘇州傳出鬆綁消息，稱工業園區、高新區限購政策放鬆，非本地戶籍的購房者可直接購買首套住房，無需社保。不過到16日，限購政策便恢復執行，非蘇州戶籍居民家庭在蘇州市六區買房，仍需提供3年內連續6個月社保或個稅。

一位仲介表示，蘇州限購政策就放開一天，但也在一定程度上引起了購房者的關注。中郵證券資料顯示，近期蘇州新房成交面積增速走出底部，9月17日～23日成交29.5萬平方米，年增170.4%，單周增長幅度達161.7%。

在上述仲介看來，成交翻倍有點誇張，但整體市場確實不錯，在政策鬆動、利率降低、房價企穩的情況下，剛需迎來入手的時機。“雖然很多客戶都是觀望狀態，但降息一定程度上刺激了市場，上周園區幾個樓盤搖號也衝擊了一波。”

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