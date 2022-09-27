珠海航展11/8起舉行 中國太空站展示艙首亮相

中國太空站組合體展示艙屆時會在珠海航展上首度公開亮相。（央視新聞截圖）

第十四屆中國國際航空航太 博覽會，將於11月8至13日在珠海國際航展中心舉行。本屆航展將有來自美國、義大利 、巴西、澳洲等43個國家和地區的740多家企業參展，室內展覽面積10萬平方公尺，室外參展飛機將超過100架；中國太空 站組合體展示艙屆時亦會首度公開亮相。

據光明網，中國航太科技集團有限公司副總經理鄧紅兵在記者會上表示，集團在展覽中將開闢專區，以實物仿真的形式全面展示中國太空站T字構型，讓大眾在地面就可以近距離了解太空之家。根據計畫安排，中國將於今年完成太空站建造，目前太空站任務正在有序進行中。

除了太空站外，本屆航展上還將設立宇航系統、防務系統、航天技術應用及冬奧專區，共有135項展品，涉及200多個參展專案。

中國航太科工集團將系統展示防空、海防、對地打擊、無人作戰、反無人機、預警指揮及商業航太等七大裝備體系的整體能力和主力產品。 其中，首次參展展品比例近30%；紅旗9BE遠端防空導彈、鷹擊12E超音速導彈等先進裝備也將在航展上展示。

此外，展區內還將首次設置專業技術能力展區，集中展示雷達、發動機、慣性導航、雷射器、增材製造裝備以及新材料等處於中國領先地位的優質產品及專業技術能力，積極推進與各方交流合作。