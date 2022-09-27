我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／在華埠做心理諮詢 我見證華人代際傷痛

目標百貨、沃爾瑪的黑五購物節 提前起跑了

珠海航展11/8起舉行 中國太空站展示艙首亮相

記者賴錦宏／即時報導
中國太空站組合體展示艙屆時會在珠海航展上首度公開亮相。（央視新聞截圖）
中國太空站組合體展示艙屆時會在珠海航展上首度公開亮相。（央視新聞截圖）

第十四屆中國國際航空航太博覽會，將於11月8至13日在珠海國際航展中心舉行。本屆航展將有來自美國、義大利、巴西、澳洲等43個國家和地區的740多家企業參展，室內展覽面積10萬平方公尺，室外參展飛機將超過100架；中國太空站組合體展示艙屆時亦會首度公開亮相。

據光明網，中國航太科技集團有限公司副總經理鄧紅兵在記者會上表示，集團在展覽中將開闢專區，以實物仿真的形式全面展示中國太空站T字構型，讓大眾在地面就可以近距離了解太空之家。根據計畫安排，中國將於今年完成太空站建造，目前太空站任務正在有序進行中。

除了太空站外，本屆航展上還將設立宇航系統、防務系統、航天技術應用及冬奧專區，共有135項展品，涉及200多個參展專案。

中國航太科工集團將系統展示防空、海防、對地打擊、無人作戰、反無人機、預警指揮及商業航太等七大裝備體系的整體能力和主力產品。 其中，首次參展展品比例近30%；紅旗9BE遠端防空導彈、鷹擊12E超音速導彈等先進裝備也將在航展上展示。

此外，展區內還將首次設置專業技術能力展區，集中展示雷達、發動機、慣性導航、雷射器、增材製造裝備以及新材料等處於中國領先地位的優質產品及專業技術能力，積極推進與各方交流合作。

太空 航太 義大利

上一則

90歲香港榮休主教陳日君 拄拐杖出庭受審

下一則

中國多地房市成交回溫 房地產隱現積極訊號

延伸閱讀

駐美代表處中文學校 參觀航太博物館

駐美代表處中文學校 參觀航太博物館
上太空旅行 中擬2025年出發 票價約200萬到300萬元

上太空旅行 中擬2025年出發 票價約200萬到300萬元
2025年中國有望開啟太空旅行 要價30萬美元

2025年中國有望開啟太空旅行 要價30萬美元
航太晶片革命 台廠聯發科轉投資晶心科搶商機

航太晶片革命 台廠聯發科轉投資晶心科搶商機

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」