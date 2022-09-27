90歲香港榮休主教陳日君 拄拐杖出庭受審

現年90歲的榮休主教陳日君(中)因涉嫌援助香港示威民眾，26日出庭受審。(美聯社)

與「反送中 」運動有關的香港 「612基金」案26日開審，6名被告包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被控沒有為基金申請註冊，但各人不認罪。

2019年，泛民主派團體發起大規模遊行 示威，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威演變成為大規模暴力衝突，許多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

今年5月，警方依國安法拘捕了基金5名信託人，他們是陳日君、立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、藝人何韻詩、嶺南大學前學者許寶強。

當時警方指他們涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反港區國安法第29條。

但警方目前只是依社團條例起訴陳日君等5人及基金秘書施城威，指他們沒有在特定時間內為基金申請註冊或申請豁免註冊，案件今天起在西九龍裁判法院開審，各人在首天審訊中不認罪。

陳日君等人的辯護律師辯稱，相關基金並非社團，不需要按照社團條例註冊。