我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／在華埠做心理諮詢 我見證華人代際傷痛

目標百貨、沃爾瑪的黑五購物節 提前起跑了

90歲香港榮休主教陳日君 拄拐杖出庭受審

中央社香港26日電
現年90歲的榮休主教陳日君(中)因涉嫌援助香港示威民眾，26日出庭受審。(美聯社)
現年90歲的榮休主教陳日君(中)因涉嫌援助香港示威民眾，26日出庭受審。(美聯社)

與「反送中」運動有關的香港「612基金」案26日開審，6名被告包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被控沒有為基金申請註冊，但各人不認罪。

2019年，泛民主派團體發起大規模遊行示威，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威演變成為大規模暴力衝突，許多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

今年5月，警方依國安法拘捕了基金5名信託人，他們是陳日君、立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、藝人何韻詩、嶺南大學前學者許寶強。

當時警方指他們涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反港區國安法第29條。

但警方目前只是依社團條例起訴陳日君等5人及基金秘書施城威，指他們沒有在特定時間內為基金申請註冊或申請豁免註冊，案件今天起在西九龍裁判法院開審，各人在首天審訊中不認罪。

陳日君等人的辯護律師辯稱，相關基金並非社團，不需要按照社團條例註冊。

這起案件預計還要審訊幾天，一般而言，違反社團例並非嚴重罪行。

現年90歲的榮休主教陳日君(中)因涉嫌援助香港示威民眾，26日出庭受審。(路透)
現年90歲的榮休主教陳日君(中)因涉嫌援助香港示威民眾，26日出庭受審。(路透)

香港 遊行 反送中

上一則

中國星巴克突破6000家 上海門店數破千領跑全球

下一則

珠海航展11/8起舉行 中國太空站展示艙首亮相

延伸閱讀

法拉盛華女涉非法按摩 長島水療中心被捕

法拉盛華女涉非法按摩 長島水療中心被捕
日後若當美國總統如何保台？龐培歐：預防工作最重要

日後若當美國總統如何保台？龐培歐：預防工作最重要
停車場群毆 2名華男被捕

停車場群毆 2名華男被捕
香港0+3首日 台北延飛成頭班機 港商會促盡快0+0

香港0+3首日 台北延飛成頭班機 港商會促盡快0+0

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」