中共20大代表 少數民族剩40族 創17大以來最少紀錄

中共二十大代表少數民族為40族，是2007年以來最少一屆。圖為2021年中國第六屆全國少數民族文藝會演開幕式文藝晚會在北京人民大會堂舉行。（取自中國文旅部官網）

中共二十大 代表名單已全數公布，38個選舉單位一共選出2,296名代表，其中少數民族代表264名與上屆相同，不過僅涵蓋40個少數民族，較上屆減少了東鄉族、怒族、裕固族與阿昌族四族代表，同時增添一族傈僳族代表。僅40族少數民族有代表當選，也創下2007年十七大以來的新低。

根據人民網報導，中共中組部負責人指出，少數民族黨員代表「比例保持穩定」，有264名，占比為11.5%，涵蓋40個少數民族。若是對照十九大代表名單，可發現這次二十大的少數民族減少了東鄉族、怒族、裕固族與阿昌族四族代表，此前在十九大時，這四族都僅有一人當選為黨代表。而此次增添的則為傈僳族代表1位。

二十大代表名單中的264位少數民族，仍以滿族（37名）、藏族（35名）、回族（28名）、蒙古族（24名）、土家族（20名）為大宗，另外維吾爾 族與壯族則皆為16名，同時許多少數民族則皆僅有1名代表。

公開資料顯示，2017年中共「十九大」亦有264名少數民族代表，涵蓋43族；2012年「十八大」有249名代表，一樣是43族；2007年「十七大」則為242名代表，涵蓋42族。此次「二十大」涵蓋少數民族僅為40族，為中共近四屆黨代會以來最低的一次。

中國經過「民族識別」共有55個少數民族，「二十大」代表涵蓋的40個民族為：蒙古族、回族、藏族、滿族、壯族、苗族、維吾爾族、塔吉克族、彝族、哈薩克族、朝鮮族、白族、獨龍族、侗族、布依族、水族、土族、土家族、羌族、畬族、赫哲族、珞巴族、黎族、納西族、錫伯族、拉祜族、瑤族、柯爾克孜族、京族、傈僳族、仡佬族、達斡爾族、傣族、佤族、鄂倫春族、門巴族、獨龍族、鄂溫克族、撒拉族、哈尼族。

未入選的15個少數民族則為：景頗族、布朗族、毛南族、阿昌族、普米族、俄羅斯族、德昂族、保安族、東鄉族、怒族、裕固族、基諾族、塔塔爾族、仫佬族、烏孜別克族。