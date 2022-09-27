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雲南昆明突發疫情 7萬餘人賦黃碼

記者賴錦宏／即時報導
雲南昆明突然爆發疫情，全市展開核酸檢測。（微博照片）
雲南昆明突然爆發疫情，全市展開核酸檢測。（微博照片）

雲南昆明突然爆發疫情，傳播鏈不明，多地被畫為高風險區和中風險區，7萬442人被賦「黃碼」。

9月27日，昆明市召開應對新型冠狀病毒肺炎感染疫情防控工作記者會上透露，25日至9月26日，昆明市累計報告確診病例（輕型）10例，無症狀感染者9例，初篩陽性人員4例。目前，傳播鏈不清晰，疫情存在很高的擴散風險。

昆明市衛生健康委員會副主任許睿27日指出，本輪疫情，高風險區管控2144人，中風險區管控1萬5454人，臨時靜態管理西山碧雞街道（含西山風景區）、安寧市太平新城街道、金方街道3個街道，包括高、中風險區共涉及14.6萬人；臨時管控3個城中村及101個樓棟，涉及3萬人；封閉管理高校13所，涉及12.8萬人；對時空交集人員發送提示短信11萬5345條，賦「黃碼」7萬442人。同時全力做好以上區域內居民的生活物資保障和就醫服務等工作。

目前，昆明增設並動態調整免費核酸採樣點和採樣台，延長採樣時間，努力做到應檢盡檢，全面排查社會面風險情況。 9月25日、26日全市共計開展核酸檢測411.7萬人份，除上述23人外，檢測結果均為陰性。

本次疫情發生後，市委、市政府高度重視，第一時間啟動應急響應，省、市、區三級聯動開展疫情處置，聚焦重點環節，迅速開展流調溯源、追踪管理、臨時靜態管理等工作，全力以赴遏制疫情擴散蔓延。

根據瀟湘晨報，9月25日凌晨4時，安寧市在主動就醫人員中發現2例初篩陽性人員；9月26日，西山區和安寧市在集中隔離點發現21例陽性人員。

根據目前流調溯源情況來看，本輪疫情年齡主要集中在40-60歲年齡段，最大年齡62歲，最小年齡5歲，呈單位聚集性、家庭聚集性傳播的特點。其中，在位於安寧市的雲南朗明印務有限公司工作人員中檢出18例陽性人員，佔陽性人員的78.3%，其餘5例為陽性病例家庭成員。

報導稱，目前，本輪疫情傳播源頭尚未查清，傳播鏈不清晰。首發病例為網約車司機，社會面活動軌跡較為複雜，後續檢出陽性病例的可能性很大，疫情存在很高的擴散風險。

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