深圳沙尾再封控 民眾抗議爆衝突

深圳沙尾區民眾因不滿封控措施而示威抗議，大批警員到場維穩。（微博照片）

深圳市福田區沙尾村26日發現確診病例後，當局宣布進行封控，有當地民眾不滿有關措施聚集抗議，數百人大喊「解封」，有人向警察 投擲礦泉水瓶，現場發生肢體衝突，當地派出大批警察維穩。

香港有線新聞報導，距離上一輪疫情 清零不足十日，深圳又再發現確診個案，居民面對再次封控都顯得相當不滿，因此有人選擇翻牆離開，走不了的則是走出家門抗議，更與封區的警察和醫護產生衝突。

另有港媒報導，有民眾向警察投擲礦泉水瓶 ，現場發生警民肢體衝突，大批警察到場維穩。網傳影片顯示，數名警員上前維持秩序，一名警員也舉著藍色旗幟，上面寫著「警察執法，敬請配合」。

影片來源：聯合新聞網

羊城晚報報導，深圳市福田區疫情防控指揮部26日發通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。高風險區實行「足不出戶、上門服務」的封控措施，全部居民不得外出，需連續10天沒有新增患者才可以降回低風險，地鐵 7號線不停沙尾站。羅湖和龍崗也有多個小區列為高風險要封區；中風險區由所在街道社區具體管理。