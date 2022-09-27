習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言

中國國家領導人習近平(前左)、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等在北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。(新華社)

中共 20大召開前，具造勢意味的「奮進新時代」主題展上午在北京 開幕，17日凌晨返國後即未現身的中共總書記習近平 下午率領黨政高官前往參觀，形同破除近來與他有關的傳言。

習近平14至16日出訪哈薩克及烏茲別克，並出席上海合作組織高峰會議，會後即於17日凌晨返回中國，直到今天才公開露面，期間海外傳言四起，指他自中亞返國後即遭軟禁。但消息人士指出，習近平一行人返國後即依規定接受10天的隔離，今天正好是期滿的第1天。

新華社報導提到，包括習近平在內的7名中共政治局常委，以及在北京的政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席以及中央軍委委員等人參觀了這項展覽，但沒有提到國家副主席王岐山。

根據報導，習近平強調，要廣泛宣傳中共18大以來這10年的「戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果」，宣傳10年來的「偉大變革」在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有的里程碑意義。

國家領導人習近平(右)、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等在北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。(新華社)

習近平說，要以此激勵全黨、全國各族人民「堅定歷史自信、增強歷史主動，踔厲奮發、勇毅前行、團結奮鬥」，「譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章，奪取中國特色社會主義新勝利」。

報導指出，這項以中共18大以來執政成就為主題的展覽，今天上午在北京展覽館開幕，由中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧主持。他在致詞時說，新時代黨和國家事業之所以能夠「取得歷史性成就、發生歷史性變革」，根本在於「習近平總書記掌舵領航」，在於「習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

王滬寧又說，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷提高「政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」，始終在思想上、政治上、行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。