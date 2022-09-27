我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平率高官參觀執政10年主題展 破除傳言

美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙

汪洋：貫徹「對台總體方略」 堅持九二共識

記者陳政錄／北京即時報導
中國全國政協主席汪洋在招待會上發表談話。央視新聞
中國全國政協主席汪洋在招待會上發表談話。央視新聞

在中國「十一」前，中國全國政協27日在北京人民大會堂舉辦招待會。中國全國政協主席汪洋在致詞時，提到要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

據央視報導，汪洋在致詞時說，中共20大即將召開，這次歷史性盛會事關中國共產黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。

他提到，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥。

汪洋進一步向在場港澳台僑各界代表喊話，強調團結就是力量，奮鬥開創未來。「要堅持大團結大聯合，不斷鞏固和發展各民族大團結、全國人民大團結、全體中華兒女大團結，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面。」

對於港澳，汪洋表示要全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實中央對特區全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，全力支持特區政府依法施政，全力支持香港、澳門保持獨特地位和優勢，全力支持香港、澳門更好融入國家發展大局。

汪洋說，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

他又稱，「祖國統一勢不可擋，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗」。

據央視報導，該招待會由中國全國政協辦公廳、中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯聯合舉辦，由中共中央政治局委員楊潔篪主持，部分在北京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協領導，約700名港澳台僑各界代表出席。

從央視新聞聯播畫面上可見，中國國台辦主任劉結一、全國台聯會長黃志賢以及台盟中央主席蘇輝、中國全國台企聯會長李政宏等人出席與會。

招待會在北京人民大會堂舉行。央視新聞
招待會在北京人民大會堂舉行。央視新聞
中國國台辦主任劉結一（左一）出席招待會。央視新聞
中國國台辦主任劉結一（左一）出席招待會。央視新聞

國務院 中共 澳門

上一則

湖南2女穿和服用餐 遭「愛國」大媽持棍逼脫衣

下一則

鄭州情侶相戀3年打算結婚 女友經檢查「竟是男人」

延伸閱讀

王心凌「浪姐」翻紅 傳獲邀上央視春晚

王心凌「浪姐」翻紅 傳獲邀上央視春晚
兩岸時事論壇社 李慶平9/25談九二共識

兩岸時事論壇社 李慶平9/25談九二共識
中媒稱九二共識沒有各表 朱立倫：他講他的、我講我的「不就是各表」

中媒稱九二共識沒有各表 朱立倫：他講他的、我講我的「不就是各表」
打臉國民黨 陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

打臉國民黨 陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

超人氣

更多 >
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊