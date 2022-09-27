清零擾亂經濟 世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8%

中國官方推行COVID-19疫情清零政策，不過世界銀行認為清零擾亂經濟，大降今年中國GDP增長預測至2.8% 。（新華社）

世界銀行（WB）大幅調低今年中國經濟增長預測至2.8%，原因是清零政策擾亂國內生產、銷售及出口，並指中國經濟拖累了東亞和太平洋地區增長。

香港 經濟日報報導，世銀27日發表報告指出，在全球需求放緩、債務上升和通膨挑戰等不利因素的影響下，東亞和太平洋地區的整體經濟增長從去年的7.2%放緩至3.2%，遠低於4月份時預測的5%。

而中國經濟增長從去年的8.1%減速至2.8%，較6月給出的預期4.3%同樣大幅調低。

不過，如不把中國計算在內，全地區經濟料將增長5.3%，遠高於去年的2.6%，其中，越南 經濟料增長7.2%，菲律賓增長6.5%，馬來西亞增長6.4%，印尼增長5.1%。

報告指出，中國在防疫方面取得的成功伴隨著巨大的經濟成本代價，房地產嚴重滑坡也為中國經濟帶來的壓力，由於開發商疲於應對債務，加上爛尾項目使市場失去信心，中國樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。

世銀經濟學家Aaditya Mattoo提到，區域內出現角色轉換，長期帶頭增長的中國正落後於其他經濟體。

亞洲開發銀行、高盛 、野村和標普等機構及銀行，近期已陸續下調對中國的經濟增長預測，並估計中國的清零政策可能維持到明年。