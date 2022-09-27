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「從3場葬禮看主子、奴才和走狗」 中國極左文章引議論

記者陳言喬／即時報導
李光滿的這篇文章刊載在中國極左網站「紅歌會」，引發議論。（取材自紅歌會網）
李光滿的這篇文章刊載在中國極左網站「紅歌會」，引發議論。（取材自紅歌會網）

今天（27日）是日本前首相安倍晉三的國葬，中國極左文人李光滿日前有一篇「從三場葬禮說開去：主子、奴才和走狗」文章，點評從最近戈巴契夫、英國女王、安倍晉三的葬禮可看出西方白人的傲慢與偏見，直言三人的身分就是主子（英女王）、奴才（安倍）和走狗（戈巴契夫）。

這篇全文約3500字的文章目前僅在中國極左的「紅歌會」網上看到，但多數媒體平台都已刪除相關內容和各界踴躍的評論。

李光滿說，從戈巴契夫（按9月3日安葬）、安倍晉三（9月27日國葬）和伊莉莎白二世（9月19日國葬）三場葬禮，你能看出誰是主子，誰是奴才，誰是走狗嗎？

文章稱，蘇聯解體後，美國和西方輿論對戈巴契夫一片讚美聲，他們不說他搞垮了自己的國家，不說他背叛了自己的祖國和政黨，不說他對西方搖尾乞憐地跪拜，而是表揚他以一人之力結束了冷戰，終結了一場世界性、世紀性的人類災難，戈巴契夫被包裝成一個大大的英雄，還授予他美國自由勳章和諾貝爾和平獎。

然而奇怪的是，這樣一位蘇聯民主運動英雄死後卻沒有獲得相對應的尊崇，他的葬禮冷冷清清，除了匈牙利總理歐爾班，世界上竟然沒有一個國家領導人參加，也沒有一個著名政治家參加。

文章說，安倍晉三的結局要比戈巴契夫好一些，他除了為美國服務，還為自己的國家服務。當日本歷史上在位時間最長的首相當安倍晉三去世時，日本人自認為他可以得到全世界特別是西方世界的尊敬，可以為他辦一場風風光光的葬禮，並借此贏得國際社會的尊敬、提升日本的國際影響力。

但首先是美國總統拜登不會出席安倍晉三的葬禮，只會派副總統哈里斯（賀錦麗）參加，由於拜登不參加，西方國家至今沒有一個國家表示會派國家或政府領導人參加（按，澳洲總理艾班尼斯出席）。

李光滿說，不過美國副總統能夠參加也讓安倍晉三有些殊榮了，因為這個待遇是戈巴契夫所沒有享受到的。戈巴契夫如同一塊嚼得沒有任何味道的口香糖，已經沒有任何利用價值，蘇聯已經解體了，國都不存在了，還要你這個奴才幹什麼呢？因此被吐掉是必然的。

日本則不同，美國仍然需要日本為美國看家護院，幫助美國遏制中國。因此，戈巴契夫的葬禮美國沒有派任何官員參加，而安倍晉三的葬禮則派了副總統參加，或許這就是魯迅所說的做穩了奴才和沒有做穩奴才的區別。

文章說，英國女王伊莉莎白二世去世後，整個歐美社會對伊莉莎白二世是真的感到如喪考妣。美國總統拜登在第一時間宣布將和第一夫人赴倫敦參加其葬禮。日本天皇和首相都搶著宣布去倫敦參加葬禮，日本天皇和首相同時宣布參加一場葬禮，這恐怕是從未有過的事（按，日相岸田文雄最終沒去倫敦）。

文章說，如果算上英聯邦成員國領導人、歐洲各國領導人以及其他一些國家領導人參加，伊莉莎白二世的葬禮可能會成為一次參加外國領導人最多、真正體面盛大的葬禮。真的是因為伊莉莎白二世的人格征服了這個世界？還是因為這個世界仍然是一個殖民者的世界？或者是因為日不落帝國雖然已經崩潰，但英國殖民者的幽靈還在？

文章提到，伊莉莎白二世死了，那些哭喪的，弔唁的，追悼的，比自家死了親娘老子還要傷心，英格蘭，加拿大、澳大利亞、新西蘭，那是真的死了自己的君主女王，美國那是真的死了自己的老祖母，其他國家那是哭啥呢？

李光滿說，中國那些公知們又是哭啥呢？他們真的是那些想做奴才而沒有做上、想做走狗而沒有做上的人嗎？

「我看到香港有些民眾為伊莉莎白二世送花、守靈、痛不欲生，伊莉莎白在位時，給過香港人真正的自由嗎？給過香港人真正的繁榮和幸福嗎？」

文章說，在盎撒民族的認知裡，這個世界永遠是一個充滿等級的世界，盎撒民族永遠生存在人類社會金字塔的頂端，是掌控世界財富和人類命運的神靈，其他國家和民族則是這座金字塔的基座，是奴隸，是奴才，是蟻族，是賤民，是永遠被踩踏在腳底的低賤的種族。

戈巴契夫背叛自己的國家、民族和政黨，投靠在盎撒門下當一條狗，最終依然沒有被接納為盎撒的一個平等的成員，叛徒是不配得到尊重的，哪怕你曾擔任過一個超級大國的領導人，哪怕你曾獲得過諾貝和平獎。

安倍晉三一直在為美國當好一條忠心耿耿的看門狗，最終也沒有歐美國家的領導人去他的葬禮上脫帽鞠躬。

「三場葬禮，讓我們看清了這個世界的真相，這個世界要砸碎盎撒民族的思想鋼印，要真正獨立自強起來，恐怕還有很長的路要走，夜還很長，路也還很長」。

李光滿說，三場葬禮，體現的是這個世界醜陋的真相，透出的是人類社會的悲哀，人人平等？民族平等？國家平等？

在英國女王華麗典雅的儀式之下是流淌不盡的血淚，是殖民者對殖民地人民的殺戮、掠奪、奴役，是累累白骨，是沾滿血肉的皮鞭和從土著人身上剝下來的人皮，是英國貴族們的縱情享樂和殖民地人民在皮鞭下無休止的勞作。

戈巴契夫死了，他給盎撒民族奉獻了一桌饕餮盛宴；安倍晉三死了，他給盎撒民族奉獻了一條圍剿中國的鐵鍊；伊莉莎白二世也死了，她給她的盎撒祖先奉獻了幾乎一個世紀的尊貴和優雅。

李光滿曾在去年8月底寫了一篇《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》文章，結果被人民網、新華網、中國軍網、光明網、央視網等所有央媒和所有省市區官方媒體，所有互聯網新聞和網路平台轉發，其背後所欲傳遞的信息還引起中國知識分子極大的討論和筆仗。

安倍 戈巴契夫 日本

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