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離奇…哈士奇從24樓掉下來 砸傷杭州祖孫

中國新聞組／杭州27日電
事發杭州小區大樓。（取材自錢江晚報）
事發杭州小區大樓。（取材自錢江晚報）

中國杭州近日發生一隻哈士奇從24樓墜落，壓傷一輛電動三輪車上的祖孫的事件，造成68歲老人手腳骨折，9歲女童受傷留院觀察，哈士奇則是沒有什麼大礙。這則離奇案件也登上微博熱搜榜。

錢江晚報報導，事發在杭州吉祥半島小區6號樓2單元，單元樓前的通道上還有血跡。被砸中的電動三輪車，車子加裝的頂棚已經變形塌陷，黑色金屬框架已經彎折，可以想見當時墜落下來的衝擊力。

哈士奇墜樓後還能行走。（取材自錢江晚報）
哈士奇墜樓後還能行走。（取材自錢江晚報）

有業主在業主群內表示：「太恐怖了……我們在滑滑梯這裡玩，就聽到『碰』一聲，跑過去看到了狗，小孩和老人都被壓在車下面了……」

被砸老人的老伴說：「這麽多年都沒遇到這種事，狗能從樓上跳下來，多虧電動車有頂棚，這砸在人身上，那不得了。」

報導指出，小區居民說，狗主人住在24樓，「傍晚6點左右出的事，一條狗從樓上掉下來了，正好砸在車頂上。」一位住在2單元高層的阿姨說：「被砸的人是住在19樓的，是外公去接外孫女回來，到了單元樓門口，狗正好從樓上掉下來，砸中了電動車車棚。」

一位阿姨說，那隻狗體型很大的，有幾十斤重，灰白色，「我電梯裡見過，我一看見就很害怕，這條狗是24樓住戶的，白天晚上都要出去遛一下的，說是狗從陽台上自己跳出來的。」

哈士奇從天而降，砸傷一對祖孫。（取材自錢江晚報）
哈士奇從天而降，砸傷一對祖孫。（取材自錢江晚報）

哈士奇從天而降，砸傷一對祖孫。（取材自錢江晚報）
哈士奇從天而降，砸傷一對祖孫。（取材自錢江晚報）

24樓狗主人家稱，「狗聽說不是跳下去的，我們不在家也不太清楚。昨天應該是門沒關好。隨便什麽東西從24樓掉下去都不得了，一個雞蛋掉下去都不得了，更何況一條狗。我兒子昨天已經聯繫過受傷的人。狗沒什麽大事，現在已經送到朋友家去了。」

電動車 雞蛋 微博

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