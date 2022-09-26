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報告：中共20大後鬆綁清零政策說法過於樂觀

中央社北京26日電

中共20大將於10月16日召開，部分人士預期疫情清零政策有機會在會議後放寬，野村證券發布研究報告指出，這種看法過於樂觀，維持明年3月後防疫才會放鬆的看法。

香港經濟通通訊社26日報導，野村證券維持中國將持續COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策到明年3月後才會放鬆的看法，預計中國重新開放的過程將會非常波折，對於「如何放鬆」審慎看待。

香港放寬入境限制，野村證券直指，這是出於香港本地經濟考量，並非中國即將放寬的訊號，預期未來幾個月內不會看到動態清零策略的放鬆。

野村證券提出4個理由。第1，香港是特別行政區，中國恐不會跟進在香港實施的措施；第2，香港政府優先考慮對世界其他地區重新開放，正是出於對中國重新開放的希望破滅；第3，香港COVID-19感染率近60%，意味本地人口有6成已被感染。

第4點也是最重要的理由，對於中國來說，失去香港的全球金融中心地位代價太大，一個「封閉的」中國較以前更需要一個開放的香港。相對於其他主要的全球金融中心，香港重新開放節奏相當緩慢，這使香港全球金融中心地位面臨風險。

野村證券推估，香港放鬆防疫將促進入境商務旅行和出境旅遊，這將有助於外國對香港直接投資，減少不確定性，改善國際金融和其他跨國公司的情緒。

在COVID-19疫情出現前，中國遊客占香港遊客總數近8成，因此檢疫措施的放寬不太可能大幅提高入境遊客總數，只能有限地推動本地零售業和餐飲業；出境遊客激增則可能對當地國內生產毛額（GDP）帶來負面影響。

香港 證券 疫情

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中國新增本土確診235和本土無症狀感染597

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