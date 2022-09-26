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中國新增本土確診235和本土無症狀感染597

記者賴錦宏／即時報導
醫務人員在貴州黔東南苗族侗族自治州從江縣高鐵站核酸採樣點為旅客進行核酸採樣。（新華社資料圖）
醫務人員在貴州黔東南苗族侗族自治州從江縣高鐵站核酸採樣點為旅客進行核酸採樣。（新華社資料圖）

據中國國家衞健委網站，9月25日，新增本土確診病例235例，新增無症狀感染本土病例597例。貴州、寧夏、黑龍江都是重災區。

本土病例235例（貴州154例，四川35例，黑龍江16例，西藏9例，廣東7例，天津3例，雲南3例，寧夏3例，青海2例，內蒙古1例，重慶1例，陝西1例），含101例由無症狀感染者轉為確診病例（貴州90例，四川9例，青海1例，寧夏1例）。

境外輸入確診病例60例（上海19例，廣東19例，福建5例，北京3例，四川3例，天津2例，江蘇2例，浙江2例，雲南2例，山東1例，重慶1例，陝西1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，四川2例，江蘇1例）；

25日中國新增無症狀感染者704例，其中境外輸入107例，本土597例（寧夏184例，黑龍江141例，貴州97例，西藏89例，天津16例，青海16例，四川13例，新疆8例，江蘇5例，廣東5例，江西3例，山東3例，雲南3例，陝西3例，河南2例，湖北2例，河北1例，內蒙古1例，浙江1例，安徽1例，廣西1例，海南1例，重慶1例）。

據澎湃新聞，黑龍江省新增本土確診病例16例：佳木斯市13例（向陽區9例、郊區3例、前進區1例），其中集中隔離發現5例、居家隔離醫學觀察發現8例；哈爾濱市3例（均在香坊區），均為集中隔離發現。新增本土無症狀感染者141例：黑河市74例（均在愛輝區），其中集中隔離發現43例、居家隔離醫學觀察發現31例；佳木斯市65例（向陽區52例、郊區7例、前進區5例、東風區1例），其中集中隔離發現29例、居家隔離醫學觀察發現33例、高風險區篩查發現2例、閉環管理重點人群篩查發現1例；哈爾濱市2例（均在香坊區），均為集中隔離發現。

黑龍江新增境外輸入無症狀感染者3例（哈爾濱市報告2例，牡丹江市報告1例）。當日解除醫學觀察本土無症狀感染者26例（大慶市25例，黑河市1例）；當日治愈出院境外輸入確診病例2例。

截至9月25日24時，黑龍江省現有本土確診病例84例，本土無症狀感染者1047例；全省現有境外輸入確診病例16例，境外輸入無症狀感染者26例。

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