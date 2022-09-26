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鄱陽湖變草原 南方旱情嚴重水位降至新低

記者賴錦宏／即時報導
鄱陽湖裸露的湖底變成大片「草原」，草長得十分茂盛、有20-30公分高。不少遊客還慕名而來，在此散步、騎單車、騎電動車。（知乎資料照片）
鄱陽湖裸露的湖底變成大片「草原」，草長得十分茂盛、有20-30公分高。不少遊客還慕名而來，在此散步、騎單車、騎電動車。（知乎資料照片）

今年南方旱情嚴重，中國第一大淡水湖鄱陽湖刷新有記錄以來歷史最低水位，並提前進入枯水期。湖邊灘塗搖身一變成為草原，獨特的「草原風光」吸引了眾多遊客前來觀賞「打卡」，部分遊客更競速飆車、肆意碾壓濕地，嚴重破壞生態環境。對此，江西省生態環境廳組成聯合調查組，截停進入鄱陽湖區的車輛，並對不聽勸阻的司機進行曝光處理。中國水利部則稱，長江流域旱情將持續，但抗旱供水總體可控。

中國今年夏天多地連日遭遇高溫天氣，長江流域發生嚴重旱情，位於江西九江的中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，水域面積縮小四分之三，更有不少水域露出湖底。

微博影片顯示，裸露的湖底變成大片「草原」，草長得十分茂盛、有20-30公分高。不少遊客還慕名而來，在此散步、騎單車、騎電動車。此外，隨着水位下降，處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」亦已完全露出。

據澎湃新聞，大批遊客被鄱陽湖的草原景象吸引，前來觀光旅遊，但一些車主將車輛開上湖灘，肆意碾壓濕地，甚至競速飆車，嚴重破壞濕地草原，並通過網路傳播引來更多的仿效行為，造成大片濕地植被因車輛碾壓而枯萎死亡，加劇了湖區泥土裸露，對鄱陽湖濕地造成了嚴重損害。

江西省生態環境廳高度重視，組成省、市聯合調查組前往江西省廬山市進行督導。本月19日，江西生態環境部門聯合林業部門、公安部門、城管部門開展聯合執法，嚴禁各類車輛進入鄱陽湖濕地範圍。在廬山市鄱陽湖西大道，聯合執法人員對準備進入鄱陽湖區的車輛進行截停，同時調動大型挖掘機對進入濕地路口進行深挖，防止車輛駛入濕地。

針對違規行為，聯合執法人員採用「宣傳教育為主、懲罰為輔」的方式，現場口頭勸誡，發放宣傳資料，對相關人員普及濕地保護知識。對不聽勸阻執意開車進入濕地的司機進行曝光處理。下一步將對下湖越野車主進行交通執法，對拒不執行者移送警方進行處理。

今年7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少近五成，目前長江中下游江段及鄱陽湖、洞庭湖水位均為歷史同期最低，長江流域旱情持續。

中國水利部水旱災害防御司司長姚文廣前天表示，面對持續旱情，水利部門實施專項行動，調度長江上游水庫群、洞庭湖水系水庫群、鄱陽湖水系水庫群為下游補水，確保民眾飲水安全。目前抗旱供水總體可控，將繼續優化長江流域水庫群聯合調度。

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