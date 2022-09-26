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中共20大代表 平均年齡52.2歲較上屆增加

記者陳政錄／北京即時報導
中共二十大代表已選出。Getty Images
中共二十大代表已選出。Getty Images

隨著中共第二十次全國代表大會（中共二十大）代表2,296人名單出爐，中共中央組織部26日就本屆代表情況進行說明。其中，二十大代表平均年齡為52.2歲，較十九大增加0.4，55歲以下代表佔比59.7%，較十九大減少了10.9個百分點。

據中共中央組織部，二十大代表選舉工作從2021年11月啟動，到今年7月全部完成。大陸全國38個選舉單位分別召開中共黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2,296名出席中共二十大代表。

在代表構成上，中組部強調，各項構成比例均符合中共黨中央要求，具有廣泛代表性。其中，生產和工作第一線中共黨員771名，佔33.6%；女性代表619名，比十九大增加68人，少數民族264名，與上屆持平。

中組部指稱，當選代表來自方方面面，經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域，省、市、縣、鄉鎮（街道）、村（社區）等各個層級，以及機關、企事業單位、人民團體等各個方面都有代表。

年齡結構方面，數據顯示，二十大代表平均年齡52.2歲。其中，55歲以下的1,371名，比例為59.7%；45歲以下的434名，占18.9%；教育程度上，大專以上學歷的2191名，佔95.4%，比十九大提高1.2個百分點。

十九大時，中共黨代表平均年齡51.8歲，55歲以下1,615名，占70.6%。

中組部強調，中共二十大代表提名，來自認真組織推薦提名、嚴格組織考察、逐級遴選擇優、周密組織會議選舉等，同時，按慣例，中共還將確定一部分已退休的老中共黨員作為特邀代表出席二十大。

中組部也提到，在二十大召開前，還要由二十大代表資格審查委員會進行資格審查，確認資格有效的代表將出席二十大。

在二十大代表的質量保證上，中組部提出嚴格資格條件、嚴把政治觀和廉潔關、身分關等幾點，強調二十大代表在把關過程，把政治標準放在首位，把牢廉潔底線，層層審核、嚴格甄別。

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