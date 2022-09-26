胡錫進：中國越來越多人受不了反覆靜態管理

中共黨媒環球時報社前總編輯胡錫進。（人民網）

中國是目前全世界僅存對新冠封控的國家之一，所謂動態清零政策使經濟民生都受嚴重影響，引發中國民眾不滿和熱議。中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進呼籲中國專家就未來防疫 走向多發聲，也希望大陸政府能向民眾說明有關方面的研究情況。

胡錫進25日在個人微博 發文，談及中國防疫的未來方向時，自稱是否該「放開」感到困惑，因為無法判斷「放開」的利弊孰輕孰重。

他說，外國走上「放開」道路是不得已的，美歐控制不住疫情 ，在付出巨大代價後率先走上那條路……中國是唯一有選擇的社會，但中國抗疫的確付出了經濟代價。「現在越來越多人對反覆靜態管理感覺受不了了」。

胡錫進說：「面向未來，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們向公眾透明：放開或者堅持不放開，對老百姓的利與弊是什麼，對國家的整體利弊又是什麼？」

這是胡錫進連續第二天在微博發文，呼籲中國防疫專家多發聲，也希望專家們所在的機構不要限制他們的發聲。他還籲請網民高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤，施加壓力，那些壓力會傳導到專家所在的機構甚至上級單位，形成最終不利專家繼續發聲的行政環境。

中國網友針對胡錫進25日的博文回應稱，「反對過度防疫」，另有人寫道，「生活品質在下降，反正都是死，自由才是最可貴的」。胡錫進在博文結尾稱，「社會主義中國做決策的用心一定是為了人民的利益，民眾要相信國家，國家也要相信民眾的覺悟」。