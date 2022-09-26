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胡錫進：中國越來越多人受不了反覆靜態管理

記者賴錦宏／即時報導
中共黨媒環球時報社前總編輯胡錫進。（人民網）
中共黨媒環球時報社前總編輯胡錫進。（人民網）

中國是目前全世界僅存對新冠封控的國家之一，所謂動態清零政策使經濟民生都受嚴重影響，引發中國民眾不滿和熱議。中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進呼籲中國專家就未來防疫走向多發聲，也希望大陸政府能向民眾說明有關方面的研究情況。

胡錫進25日在個人微博發文，談及中國防疫的未來方向時，自稱是否該「放開」感到困惑，因為無法判斷「放開」的利弊孰輕孰重。

他說，外國走上「放開」道路是不得已的，美歐控制不住疫情，在付出巨大代價後率先走上那條路……中國是唯一有選擇的社會，但中國抗疫的確付出了經濟代價。「現在越來越多人對反覆靜態管理感覺受不了了」。

胡錫進說：「面向未來，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們向公眾透明：放開或者堅持不放開，對老百姓的利與弊是什麼，對國家的整體利弊又是什麼？」

這是胡錫進連續第二天在微博發文，呼籲中國防疫專家多發聲，也希望專家們所在的機構不要限制他們的發聲。他還籲請網民高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤，施加壓力，那些壓力會傳導到專家所在的機構甚至上級單位，形成最終不利專家繼續發聲的行政環境。

中國網友針對胡錫進25日的博文回應稱，「反對過度防疫」，另有人寫道，「生活品質在下降，反正都是死，自由才是最可貴的」。胡錫進在博文結尾稱，「社會主義中國做決策的用心一定是為了人民的利益，民眾要相信國家，國家也要相信民眾的覺悟」。

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