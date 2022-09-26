全球再生能源就業機會達1270萬個 中國占42%

全球再生能源發展最快的是太陽能發電，其中以中國占比最大。圖為青海省海南州共和縣塔拉灘光伏產業園區。是金氏紀錄認證全球最大裝機容量太陽能發電園區。（中新社資料照）

隨著傳統能源吃緊，再生能源愈來愈重要，再生能源的工作崗位也日益增加，越來越多的國家都在可再生能源領域創造就業 機會，一項國際調查統計，中國占全球再生能源就業機會總量的42%。

澎湃新聞報導，據國際可再生能源署最新發布的報告顯示，能源危機日益嚴重，但2021年全球可再生能源工作崗位達到1270萬，一年內增加了70萬。太陽能是發展最快的行業，在2021年提供了430萬個工作崗位，超出目前全球可再生能源就業崗位的三分之一。

報告說，越來越多的國家正在可再生能源領域創造就業機會，幾乎三分之二的就業崗位在亞洲。僅中國就占全球總量的42%（約533萬人），其次是歐盟和巴西 ，各占10%，美國和印度 各占7%。

分區域看，報告稱，中國是太陽能光伏板製造及安裝大國，並且正在為海上風電創造越來越多的就業機會。東南亞國家正逐步成為主要的太陽能光伏製造中心和生物燃料生產國。印度的太陽能光伏新增容量超過10吉瓦，提供了很多安裝工作崗位，但仍然嚴重依賴進口太陽能板。

歐洲現在占全球風電設備製造產能的40%左右，是最重要的風電設備出口國，且正在重建太陽能光伏製造產業。非洲的貢獻仍然有限，但該報告指出，分散式可再生能源帶來的就業機會越來越多，特別是在支持當地商業、農業和其他經濟活動方面。

在美洲，墨西哥是領先的風力渦輪機葉片供應者。巴西仍然是生物燃料領域的主要雇主，而且在風能和太陽能光伏設備安裝領域也增加了很多就業機會。美國正開始為新興的海上風電行業建設國內產業基地。

報告稱，中國是全球最大的可再生能源市場和設備製造國，過去十年間，中國的可再生能源發電總裝機達到11億千瓦，水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機規模穩居世界第一，其中，風電光伏並網裝機合計6.7億千瓦，是2012年的近90倍。

僅2021年，中國可再生能源開發利用規模相當於7.53億噸標準煤，減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約達20.7億噸、40萬噸與45萬噸。