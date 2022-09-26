我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

洛縣女子疑似在入室搶劫時被人用鈍器打死 1男被捕

因應中美局勢？福建艦省去舾裝直接繫泊測試 加速服役

記者陳言喬／即時報導
央視新聞報導，第三艘航母福建艦日前已展開繫泊試驗。（取材自央視軍事）
央視新聞報導，第三艘航母福建艦日前已展開繫泊試驗。（取材自央視軍事）

中國官媒央視新聞23日報導，中共第三艘航空母艦「福建艦」，已展開繫泊試驗，福建艦何時能入列服役形成戰力，連日來備受各方猜測。中國軍事評論員宋忠平表示，福建艦跳過舾裝環節，直接繫泊試驗，預計一年半後可以完成繫泊、航行測試。

一般而言，航母的建造流程分為幾個重要節點：立項、開工（分段建造後拼裝為整體）、下水、舾裝、繫泊、海試。

繫泊試驗是航母進行出海測試前最後一道關卡，是在機電設備和其系統安裝結束的基礎上進行，目的是檢查船體、機械設備、電器設備及動力裝置的製造、安裝的完整性和可靠性。

北京青年報「政知道」25日引述軍事評論員宋忠平表示，繫泊試驗可以類比為硬裝、軟裝結束後的精裝和測試階段。「讓航母停靠在碼頭岸邊，對已經安裝的動力、通訊、電子等系統進行單獨和聯動測試」。

值得注意的是，對比中國首艘國產航母山東艦，福建艦按照上述流程，少了一個重要環節──舾裝。幾年前，山東艦經過建造環節下水後，官方報導稱，後續將按計劃進行設備調試和舾裝施工，並開展繫泊試驗。

而今年6月17日福建艦下水後，官方報導稱，將按計畫進行繫泊和航行試驗，未見「舾裝」表述。

宋忠平就此解讀稱，這正說明福建艦在船塢建造過程中，很多系統、裝備已經同步進行安裝，大大簡化甚至跳過了下水後的舾裝環節，為目前直接開展各系統的繫泊試驗創造條件，客觀上也節約了工期。

他還解讀認為，福建艦在這方面展現出和遼寧艦、山東艦的區別，一方面表明中國的航母以及大型艦船的建造經驗、實力取得了長足進步。另一方面也表明，中國的科研、施工人員，並沒有墨守成規按照固定套路工作，而是在積累了經驗後，根據自身技術來摸索、探索事半功倍的技術路線。

「能夠實現這樣的技術路線，依靠的是實力和經驗以及科研人員的智慧和組織能力，客觀上讓我們在航母建造過程中實現流程優化」。

在此基礎上，對於福建艦的入列時間，宋忠平表示：他預測，再有一年半左右的時間應當可以基本完成繫泊、航行測試。

政知道報導稱，23日央視披露福建艦進行繫泊試驗的視頻結尾還提到055大型驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代。

宋忠平解讀稱，以福建艦新一代航母為核心，其戰鬥群所屬各型裝備進行升級換代是應有之義，也是打造新質作戰能力的必由之路。

他表示：055型大驅作為中國航母戰鬥群最強「帶刀護衛」，在建造之初已經預留出改進升級空間。近期052DL型驅逐艦也已經被披露正在建造，中國海軍主戰裝備已經做到了以自研核心裝備為基礎，成體系發展、升級的規範模式。這在武器研發過程中是一個慣常思路，既能夠實現戰力升級，也可以發揮裝備的最大潛力，節省重新研發的時間和成本。

公開資訊顯示，福建號航空母艦舷號為18，是共軍第一艘採用平直通長飛行甲板、電磁彈射和阻攔裝置的航母，滿載排水量約8萬噸，飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺。

中國第三艘航母「福建艦」跳過舾裝環節直接進行繫泊試驗。（取材自新華網）
中國第三艘航母「福建艦」跳過舾裝環節直接進行繫泊試驗。（取材自新華網）

北京 遼寧艦 共軍

上一則

中國普篩亂象 石家莊1實驗室漏報陽性樣本

延伸閱讀

美停收F-35 實現軍工科技與中脫鉤?

美停收F-35 實現軍工科技與中脫鉤?
美2艦穿越台海 中軍事專家：艦艇落伍威懾力有限

美2艦穿越台海 中軍事專家：艦艇落伍威懾力有限
長春航空展／秀反導裝備 解放軍：「竹竿」更長更準

長春航空展／秀反導裝備 解放軍：「竹竿」更長更準
嗆美？ 中海陸空三軍首度同赴俄「東方-2022」演習

嗆美？ 中海陸空三軍首度同赴俄「東方-2022」演習

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50

超人氣

更多 >
封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難

封面故事／誰偷取我的錢？存款頻被盜 追討難上難
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險