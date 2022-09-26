因應中美局勢？福建艦省去舾裝直接繫泊測試 加速服役

央視新聞報導，第三艘航母福建艦日前已展開繫泊試驗。（取材自央視軍事）

中國官媒央視新聞23日報導，中共第三艘航空母艦「福建艦」，已展開繫泊試驗，福建艦何時能入列服役形成戰力，連日來備受各方猜測。中國軍事評論員宋忠平表示，福建艦跳過舾裝環節，直接繫泊試驗，預計一年半後可以完成繫泊、航行測試。

一般而言，航母的建造流程分為幾個重要節點：立項、開工（分段建造後拼裝為整體）、下水、舾裝、繫泊、海試。

繫泊試驗是航母進行出海測試前最後一道關卡，是在機電設備和其系統安裝結束的基礎上進行，目的是檢查船體、機械設備、電器設備及動力裝置的製造、安裝的完整性和可靠性。

北京 青年報「政知道」25日引述軍事評論員宋忠平表示，繫泊試驗可以類比為硬裝、軟裝結束後的精裝和測試階段。「讓航母停靠在碼頭岸邊，對已經安裝的動力、通訊、電子等系統進行單獨和聯動測試」。

值得注意的是，對比中國首艘國產航母山東艦，福建艦按照上述流程，少了一個重要環節──舾裝。幾年前，山東艦經過建造環節下水後，官方報導稱，後續將按計劃進行設備調試和舾裝施工，並開展繫泊試驗。

而今年6月17日福建艦下水後，官方報導稱，將按計畫進行繫泊和航行試驗，未見「舾裝」表述。

宋忠平就此解讀稱，這正說明福建艦在船塢建造過程中，很多系統、裝備已經同步進行安裝，大大簡化甚至跳過了下水後的舾裝環節，為目前直接開展各系統的繫泊試驗創造條件，客觀上也節約了工期。

他還解讀認為，福建艦在這方面展現出和遼寧艦 、山東艦的區別，一方面表明中國的航母以及大型艦船的建造經驗、實力取得了長足進步。另一方面也表明，中國的科研、施工人員，並沒有墨守成規按照固定套路工作，而是在積累了經驗後，根據自身技術來摸索、探索事半功倍的技術路線。

「能夠實現這樣的技術路線，依靠的是實力和經驗以及科研人員的智慧和組織能力，客觀上讓我們在航母建造過程中實現流程優化」。

在此基礎上，對於福建艦的入列時間，宋忠平表示：他預測，再有一年半左右的時間應當可以基本完成繫泊、航行測試。

政知道報導稱，23日央視披露福建艦進行繫泊試驗的視頻結尾還提到055大型驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代。

宋忠平解讀稱，以福建艦新一代航母為核心，其戰鬥群所屬各型裝備進行升級換代是應有之義，也是打造新質作戰能力的必由之路。

他表示：055型大驅作為中國航母戰鬥群最強「帶刀護衛」，在建造之初已經預留出改進升級空間。近期052DL型驅逐艦也已經被披露正在建造，中國海軍主戰裝備已經做到了以自研核心裝備為基礎，成體系發展、升級的規範模式。這在武器研發過程中是一個慣常思路，既能夠實現戰力升級，也可以發揮裝備的最大潛力，節省重新研發的時間和成本。