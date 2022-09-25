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習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

編譯潘勛／即時報導
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）
中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面。（新華社）

中國國家主席習近平自「上海合作組織」峰會返國後，一直未公開露面，網路熱傳謠言，指「發生政變，習已遭軟禁在家」；「印度時報」25日跳出來替中國人闢謠，認為習應該是遵守中國嚴格的防疫規定，居家隔離檢疫之中。

上合組織峰會在中亞國家烏茲別克舉行，習近平親赴參加，是自新冠疫情爆發以來，首度正式國外行程，但他連夜返國後，一直未公開現身；網路上開始揣測，說他已遭罷黜；執政的中國共產黨及國營媒體也沒人出面闢謠，他們的社媒帳號，在中共20大10月16日舉行前，運作一如往常；印度時報指出，在這次大會上，習儼然鐵定獲得第三屆任期，鞏固自己地位，成為毛澤東以來，中國最有權勢領袖。

印度時報表示，對中國發生的政變的說法，該報了解如下：

習近平離開烏茲別克撒馬爾罕(Samarkand)之後，傳說他遭軟禁的謠言便甚囂塵上；這些說法已被駁斥，認為習近平很可能是因中國嚴格的清零政策，按規定自國外返回中國後要進行隔離，因此自行隔離之中。

社媒上分享的報導指出，進出北京的國內外商業班機減少，另所有列車及巴士均已取消。然而北京首都國際機場官網顯示，有些航班是取消沒錯，但其他的仍按表起落，只稍微晚點。只是，中國的空運量尚未回返疫情前水準，可能因為如此，數據才顯示進出北京的航班較少。

過去一周中國發生的大事，只有兩名前部長被判死緩，四名官員被判無期徒刑，中共依然按習近平推動的路線，大力肅貪；被拔官員據說都屬反習人馬，可以顯示習對中共及中國的把持力未受影響。

習近平 北京 印度

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